Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı
Ünü "Türk duvarı" olarak dünyaya yayılan Zehra Güneş, rakipsiz değil artık. Üstelik daha 16'sında, 1.96 boyunda. Resmen açıklandı.
Zehra Güneş, Türk voleybolunun önde gelen isimlerinden biri. Orta oyuncu olarak rakipsiz gösteriliyor.
Milli takımın ve Vakıfbank'ın yıldızı Türkiye'de kız çocuklarının da idölü.
Dünyada ünü "Türk duvarı" olarak yayılan Zehra Güneş, milli maçlardan sonra rakiplerinin bile yan yana fotoğraf çektirmek istediği bir yıldız.
27 yaşında ve 1.97 boyundaki Zehra Güneş, kariyerine milli takımda da kulübünde de sayısız başarılar, kupalar sığdırdı.
Ama Zehra Güneş rakipsiz değil artık. Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda. Resmen açıklandı.
Rakibi bu yaşında bile A Milli Takım kadrosuna alındı. Milletler Ligi'nin ilk etap maçlarında oynadı. Hatta Avrupa Şampiyonası'nın da geniş kadrosunda vardı.
Tıpkı Zehra gibi... Milli takımın her yaş grubunda oynaya oynaya gelişen, çocukken başladığı voleybolda daha şimdiden adını duyuran Ezel Balık, bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde boy gösterecek.
Ezel Balık, VakıfBank'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Eczacıbaşı'nda yetişti ve şimdi A takıma alındı.
Eczacıbaşı menajeri Bilun Yılmaz, "Henüz 16 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon kulübümüzü 1. Lig, genç ve yıldız takımlarımızda başarıyla temsil eden ve gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ezel, altyapı sistemimizin uzun vadeli vizyonunun somut bir örneği. Kendisinin kariyer gelişimini kulüp olarak planlı ve adım adım ilerleyen bir yapı içinde birlikte kurguluyoruz. Altyapımızdan yetişen bir oyuncunun A Takım kadromuza yükselmesi bizim için ayrıca gurur verici. Ezel’in, önümüzdeki yıllarda adım adım daha fazla sorumluluk alarak hem A Takımımıza hem de milli takımlarımıza önemli bir orta oyuncu olarak katkı sağlayacak seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
Ve Eczacıbaşı son olarak Ezel Balık'ın yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu. İlk kez bu sezon Sultanlar Ligi'nde A takımında forma giyecek. Zehra Güneş hayranlığını gizlemeyen Ezel, onun izinden giderek yeni Türk duvarı olmaya çalışacak.