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Halk TV Spor Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı

Ünü "Türk duvarı" olarak dünyaya yayılan Zehra Güneş, rakipsiz değil artık. Üstelik daha 16'sında, 1.96 boyunda. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Zehra Güneş, Türk voleybolunun önde gelen isimlerinden biri. Orta oyuncu olarak rakipsiz gösteriliyor.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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Milli takımın ve Vakıfbank'ın yıldızı Türkiye'de kız çocuklarının da idölü.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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Dünyada ünü "Türk duvarı" olarak yayılan Zehra Güneş, milli maçlardan sonra rakiplerinin bile yan yana fotoğraf çektirmek istediği bir yıldız.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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27 yaşında ve 1.97 boyundaki Zehra Güneş, kariyerine milli takımda da kulübünde de sayısız başarılar, kupalar sığdırdı.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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Ama Zehra Güneş rakipsiz değil artık. Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda. Resmen açıklandı.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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Rakibi bu yaşında bile A Milli Takım kadrosuna alındı. Milletler Ligi'nin ilk etap maçlarında oynadı. Hatta Avrupa Şampiyonası'nın da geniş kadrosunda vardı.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Tıpkı Zehra gibi... Milli takımın her yaş grubunda oynaya oynaya gelişen, çocukken başladığı voleybolda daha şimdiden adını duyuran Ezel Balık, bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde boy gösterecek.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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Ezel Balık, VakıfBank'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Eczacıbaşı'nda yetişti ve şimdi A takıma alındı.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 9
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Eczacıbaşı menajeri Bilun Yılmaz, "Henüz 16 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon kulübümüzü 1. Lig, genç ve yıldız takımlarımızda başarıyla temsil eden ve gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ezel, altyapı sistemimizin uzun vadeli vizyonunun somut bir örneği. Kendisinin kariyer gelişimini kulüp olarak planlı ve adım adım ilerleyen bir yapı içinde birlikte kurguluyoruz. Altyapımızdan yetişen bir oyuncunun A Takım kadromuza yükselmesi bizim için ayrıca gurur verici. Ezel’in, önümüzdeki yıllarda adım adım daha fazla sorumluluk alarak hem A Takımımıza hem de milli takımlarımıza önemli bir orta oyuncu olarak katkı sağlayacak seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Zehra Güneş rakipsiz değil artık! Üstelik daha 16'sında 1.96 boyunda: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 10
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Ve Eczacıbaşı son olarak Ezel Balık'ın yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu. İlk kez bu sezon Sultanlar Ligi'nde A takımında forma giyecek. Zehra Güneş hayranlığını gizlemeyen Ezel, onun izinden giderek yeni Türk duvarı olmaya çalışacak.

Zehra Güneş Filenin Sultanları Vakıfbank Eczacıbaşı
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