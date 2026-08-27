Motorine bu sefer indirimin büyüğü geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirime gidildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorin fiyatları son bir haftada önce zam, ardından indirim gördü. 22 Ağustos’ta litre fiyatına 2,93 lira zam yapıldı. Bu artışla motorinin litresi bazı kentlerde 84 lirayı aştı.

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle 26 Ağustos’ta motorine 4 lira indirim beklendiği duyuruldu. Ancak indirim 5,36 lira olarak kesinleşti ve 27 Ağustos’ta pompaya yansıdı. Böylece son zam tamamen geri alınırken motorin, bir hafta öncesine göre litre başına 2,43 lira ucuzladı.

GECE YARISI TABELA DEĞİŞTİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve saldırıların durması, petrol piyasalarını etkiledi. Brent petrolün varil fiyatının 85 doların altına gerilemesiyle motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirim yapıldı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul’da 77,37 liraya, Ankara’da 78,47 liraya, İzmir’de 78,76 liraya geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 80,21 lira oldu.

BENZİN DEĞİŞMEDİ

Benzin fiyatlarında zam veya indirim yapılmadı. Benzinin litresi İstanbul’da 74,35, Ankara’da 75,30, İzmir’de 75,59 liradan satılıyor. Doğu illerinde fiyat 76,93 lira seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve kentlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.