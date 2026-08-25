Benzinlikte kanlı hesaplaşma: İsrail'in ünlü suç örgütü lideri öldürüldü

İsrail'in kuzeyinde gündüz saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı, ülkenin organize suç dünyasında yeni bir hesaplaşma iddiasını gündeme getirdi. Polis tarafından Kafkas suç örgütünün liderlerinden biri olarak tanımlanan 40 yaşındaki Yanis Yushvaev, 23 Ağustos Pazar günü Caesarea yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

İsrail basınına göre Or Akiva'da yaşayan Yushvaev, yıllardır polisin radarındaki önemli organize suç figürlerinden biriydi. İsrail polisi onu, Kafkas toplumuyla bağlantılı bir suç örgütünün lideri olarak değerlendiriyor ve özellikle ciddi şiddet olayları ile yeraltı dünyasındaki kan davaları nedeniyle yakından takip ediyordu.

BİRKAÇ SANİYE BEKLEDİ, ARDINDAN ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Yushvaev, iki kişiyle birlikte restoranın girişinden çıkıp merdivenlere yöneldi. Kapüşonlu ve şapkalı bir kişi ise grubun yanından geçerek uzaklaşır gibi yaptı. Ancak kısa süre sonra geri dönen saldırgan, Yushvaev'in arkasından yaklaşarak tabancasını çıkardı ve yakın mesafeden ateş etti.

Saldırganın ardından olay yerinden hızla kaçtığı görüldü. Yushvaev ağır yaralı halde yerde kalırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail'in Magen David Adom acil yardım servisi, ihbarın saat 15.51'de geldiğini açıkladı. Sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra Yushvaev'i Hadera'daki Hillel Yaffe Hastanesi'ne kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Yollarda kontrol noktaları oluşturulurken şüphelilerin yakalanması için helikopter destekli arama çalışması yürütüldü.

YILLARDIR POLİSİN HEDEFİNDEYDİ

Yushvaev'in adı İsrail'deki çok sayıda ciddi suç soruşturmasında geçmişti. Polis, onu Hadera'da bir iş insanının evine yönelik silahlı saldırı ve Or Akiva'da bir sivilin yaralandığı silahlı saldırı da dahil olmak üzere çeşitli olaylarla bağlantılı olarak defalarca gözaltına aldı. Ancak birçok dosyada yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle hakkında ciddi bir mahkumiyet kararı çıkmadı.

2023 yılında ise Or Akiva ve Hadera'da yaklaşık bir ay içinde çok sayıda aracın kundaklandığı saldırılar nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca Ben Gurion Havalimanı'nda yurtdışından dönerken, rakip suç örgütü üyelerine zarar verme niyetinde olduğuna ilişkin istihbarat üzerine de gözaltına alındığı bildirildi. Bir dönem Or Akiva'ya girişinin dahi yasaklandığı aktarıldı.

Polis, Kasım 2025'teki bir gözaltı duruşmasında Yushvaev'i kan davalarına karışan bir suç çetesinin lideri olarak nitelendirmişti. Bu nedenle cinayetin, Yushvaev'in uzun süredir devam eden suç dünyasındaki anlaşmazlıklarından biriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak soruşturma tamamlanmadan saldırının kesin nedeni açıklanmış değil.

YILLAR ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIDAN KURTULMUŞTU

Yushvaev'in suç dünyasındaki geçmişinde dikkat çeken bir başka olay ise yaklaşık 10 yıl önce yaşandı. Hadera'da bir taziye ziyaretine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yushvaev, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. İsrail basınına göre bu olayın ardından toparlanan Yushvaev, ülkenin Şaron bölgesindeki suç dünyasında etkisini daha da artırdı.

İSRAİL'DEKİ ORGANİZA SUÇ SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Yushvaev'in öldürülmesi, İsrail'de son yıllarda giderek büyüyen organize suç ve çete çatışmaları tartışmasını da yeniden alevlendirdi. Özellikle farklı suç grupları arasındaki anlaşmazlıkların silahlı saldırılar, kundaklamalar ve tehditlerle kamuya açık alanlara taşınması güvenlik güçlerinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Polis şu aşamada cinayetin arkasındaki kişi veya kişileri belirlemeye çalışırken, saldırının planlı bir infaz olduğu değerlendiriliyor. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtilirken, güvenlik kameraları saldırganın kimliğinin belirlenmesi açısından soruşturmanın en önemli delilleri arasında bulunuyor.