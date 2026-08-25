Netanyahu'dan İran iddiası: Oğluma suikast girişiminde bulundular

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İran'ın oğullarından birini hedef aldığını ve suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Netanyahu, bu bilginin aylardır yayın yasağı altında tutulduğunu belirterek, "İnanılmaz bir şey var. İran oğullarımdan birini 'hedef aldı', oğullarımdan birini öldürmeye çalıştı" dedi.

NETANYAHU'DAN SUİKAST İDDİASI

Netanyahu, konuya ilişkin ayrıntı vermezken, İran'ın kendisine ve ailesine yönelik tehditlerinin sürdüğünü ima etti. İsrail Başbakanı'nın bu açıklaması, Tel Aviv ile Tahran arasındaki gerilimin giderek tırmandığı ve ABD'nin İran'a yönelik yakın zamana kadar devam eden saldırılarına katılınılacağına dair İsrail kabinesinden sinyaller geldiği bir dönemde geldi.

YAYIN YASAĞI AYLAR SONRA KALDIRILDI

İsrail'de uygulanan yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Netanyahu'nun iddiası kamuoyuna duyuruldu. Başbakan, konuşmasında İran'ın bölgedeki faaliyetlerine yönelik sert eleştirilerde bulunurken, uluslararası topluma Tahran yönetimine karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısı yaptı.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ek yaptırım tehdidi için teşekkür etti. Netanyahu, X sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "O zalim diktatörlükten ve devam eden saldırganlığına yardım edenlerden haklı olarak ağır bir bedel talep ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.