Kablo koptu, dev köprü tam 10 gün kapatıldı: Savcılık soruşturma başlattı!

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletindeki Anita Garibaldi Köprüsü’nde bir kablonun kopması nedeniyle köprü 10 gün boyunca tamamen trafiğe kapatıldı. Federal Savcılık, 2022’deki anormallikler de dahil olmak üzere yapının tüm teknik geçmişini incelemeye aldı. DNIT ise 2015’te yapılan testlerin standartlara uygun sonuç verdiğini savunuyor.

KÖPRÜ 9 TEMMUZ’DA TAMAMEN KAPATILDI

Güney Santa Catarina’daki Laguna kentinde bulunan Anita Garibaldi Köprüsü, 9 Temmuz 2026’da gergi sistemindeki kablolardan birinin kopmasıyla gündeme geldi. Kablo kopmasının ardından köprü tamamen trafiğe kapatılırken, BR-101 karayolundaki ulaşım da geçici olarak aksadı.

Köprüde teknik inceleme ve onarım çalışmaları sürerken trafik 10 gün sonra, 19 Temmuz’da yeniden başladı. Ancak geçiş tamamen normale dönmedi. Köprüde tek şeritli ulaşım uygulanırken hız sınırı 50 kilometre olarak belirlendi. Aks başına 10 tondan fazla yük taşıyan veya genişliği 4 metreyi aşan özel taşıma araçlarının geçişine de izin verilmedi.

KABLO KOPUNCA KÖPRÜ TAMAMEN KAPATILDI

Köprünün gergi sistemindeki bir kablonun kopması, yapının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. 9 Temmuz’daki olayın ardından köprü tamamen kapatılarak teknik incelemeye alındı.

Yapılan çalışmaların ardından 19 Temmuz’da trafik kontrollü şekilde yeniden başlatıldı. Buna rağmen onarım ve ek testler nedeniyle köprüde bazı kısıtlamalar devam etti.

FEDERAL SAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

26 Ağustos 2026’da yayımlanan bilgilere göre Federal Kamu Savcılığı (MPF), köprünün yapısal durumuna ilişkin incelemeyi genişletti.

21 Ağustos tarihli kararla yürütülen hazırlık prosedüründe, 2026’da yaşanan kablo kopmasının nedenlerinin belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukların değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Savcılık yalnızca son olayı değil, Anita Garibaldi Köprüsü’nün inşasından bugüne kadar olan teknik geçmişini de incelemek istiyor.

Bu kapsamda önceki sorunlar, yapılan incelemeler, müdahaleler ve köprünün inşasında görev alan kamu görevlileri ile özel şirketlerin çalışmaları mercek altına alınıyor.

SAVCILIK 2022’DEKİ SORUNLARIN DA İZİNİ SÜRÜYOR

Federal Savcılık, DNIT’in 2022 ve 2026 yıllarında tespit edilen anormalliklerden önceden haberdar olup olmadığını da araştırıyor.

Kurumdan, bu sorunlarla ilgili kendisine ulaşan bildirimlerin kaynağını ve sonrasında hangi önlemlerin alındığını açıklaması isteniyor.

Ayrıca inceleme ve yük testlerine katılan DNIT çalışanlarının isimleri ile köprünün yapımında görev alan konsorsiyumlara bağlı kamu denetçileri ve mühendislerin kimliklerinin belirlenmesi talep ediliyor.

KÖPRÜNÜN SÖZLEŞMELERİ VE RAPORLARI DA İSTENDİ

Savcılığın talebi yalnızca teknik açıklamalarla sınırlı kalmadı. Federal Kamu Savcılığı; inşaat şirketleri ve konsorsiyumlarla yapılan sözleşmeleri, onaylanan mühendislik projelerini, ölçüm kayıtlarını, denetim raporlarını ve kamu ödemelerine ilişkin belgeleri istedi.

Ayrıca altyapının özel sektöre devredilmesiyle ilgili kayıtların da soruşturmaya dahil edilmesi talep edildi.

Böylece savcılık, köprünün projesinden inşasına, denetiminden sonraki bakım ve müdahalelere kadar bütün süreci belgeler üzerinden ortaya çıkarmayı hedefliyor.

DNIT 2015’TEKİ TESTLERİ İŞARET ETTİ

Ulusal Ulaştırma Altyapısı Dairesi (DNIT) ise köprüyle ilgili açıklamasında 2015 yılında gerçekleştirilen testlere dikkat çekti. Köprünün tamamlanmasından kısa süre sonra yapılan statik ve dinamik yük testlerinin, dönemin mühendislik standartlarına uygun bir performans ortaya koyduğu belirtildi.

DNIT, ilgili raporu 6 Ağustos 2026’da BR-101’in bu bölümünden sorumlu imtiyaz sahibine gönderdiğini açıkladı.

Kurum ayrıca yıllar sonra yapılan ölçümlerde, köprü desteklerine uygulanan kuvvetlerde 2015’teki testlere kıyasla farklı değerler tespit edildiğini bildirdi.

DNIT KABLOLARDAKİ DEĞİŞİMİN TEK BAŞINA HATA OLMADIĞINI SAVUNDU

DNIT’e göre, desteklerde ölçülen kuvvetlerdeki değişiklikler tek başına köprünün yapımında hata veya tasarım eksikliği bulunduğunu göstermiyor.

Kurum, mevcut verilerin köprünün inşasında hata, projede eksiklik ya da teknik belgelerde tutarsızlık bulunduğunu kanıtlamak için yeterli olmadığını savunuyor.

Ancak bu açıklama Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın devam etmesine engel oluşturmuyor.

KÖPRÜNÜN SÜREKLİ İZLENMESİ İÇİN PLAN HAZIRLANMIŞTI

DNIT, köprünün tamamlanmasının ardından hazırlanan ve “Yapım Sonrası Çizim” olarak adlandırılan nihai proje kapsamında yapının sürekli izlenmesine yönelik kurallar bulunduğunu da belirtiyor.

Bu kapsamda özellikle gergi kabloları ve genleşme derzleri için önleyici kontroller ve bakım işlemleri öngörülmüştü.

Kurum, bu uygulamaların köprü tamamlandıktan sonra yapının düzenli şekilde takip edilmesi için planlanan bakım prosedürlerinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.

KÖPRÜ 2022’DE DE ONARIMDAN GEÇİRİLMİŞTİ

Anita Garibaldi Köprüsü’ndeki sorunlar 2026’daki kablo kopmasıyla sınırlı değil.

Köprüde 2022 yılında direklerden birinde anormallik tespit edilmiş ve acil onarım çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında metal takviyeler yapılırken ağır araç trafiğinin bir bölümü Cabeçuda semtindeki Ponte das Laranjeiras’a yönlendirilmişti.

2022’de yaşanan bu gelişme de Federal Savcılığın bugün yürüttüğü incelemenin kapsamında yer alıyor.

DNIT ise Ekim 2022’den önce köprüde önemli bir yapısal sorun veya gizli kusur bulunduğuna ilişkin kendisine herhangi bir uyarı ulaşmadığını belirtiyor.

DNIT GEREKLİ MÜDAHALELERİ TAKİP ETTİĞİNİ AÇIKLADI

DNIT’e göre kurum, imtiyaz sahibinden köprüde anormallik bulunduğuna ilişkin bilgi aldıktan sonra gerekli verilerin toplanması ve teknik değerlendirmelerin yapılması sürecine dahil oldu.

Kurum, talep edilen belgeleri Federal Savcılığa sunacağını ve köprüyle ilgili gerekli teknik müdahaleleri takip edeceğini bildiriyor.

SORUŞTURMA HENÜZ YAPIM HATASINI ORTAYA KOYMADI

Federal Savcılığın soruşturmayı genişletmesi, köprünün yapımında kesin olarak hata bulunduğu anlamına gelmiyor. Clickpetroleoegas'ın haberine göre, soruşturmanın amacı; 2022’deki anormallikler, 2026’daki kablo kopması, geçmişte yapılan testler ve gerçekleştirilen bakım çalışmalarını birlikte değerlendirerek sorunların kaynağını belirlemek.

2015’teki testlerin olumlu sonuç vermiş olması da sonraki yıllarda ortaya çıkan sorunları tek başına açıklamıyor. Savcılık, farklı tarihlerdeki inceleme sonuçlarını, teknik raporları ve belgeleri karşılaştırarak olası sorumlulukları belirlemeye çalışıyor.

Anita Garibaldi Köprüsü’nde şimdi kritik soru şu: 2015’te standartlara uygun olduğu belirtilen yapı, 2022’de ortaya çıkan anormalliklere ve 2026’da bir kablonun kopmasına nasıl geldi? Federal Savcılığın genişlettiği soruşturma, köprünün 2015’ten bugüne uzanan teknik geçmişini bu soruya yanıt bulmak için inceleyecek.