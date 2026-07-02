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Hükümetle inatlaştı, koca otoyolu evin etrafından geçirdi!

Çin'de 220 bin dolarlık tazminatı reddeden aile yüzünden otoyol evin etrafından geçirildi. "Jinxi'nin Gözü" adı verilen yapıyı inşaat sonrası trafik ve gürültü nedeniyle terk etmek zorunda kalan ailenin direnişi dünyada gündem oldu.

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Hükümetle inatlaştı, koca otoyolu evin etrafından geçirdi!

Çin'in Jiangxi eyaletine bağlı Jinxi kentinde, yeni yapılan G206 otoyolunun ortasında kalan bir ev, ülkedeki "çivi evler" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Ev sahibinin tazminat teklifini reddetmesinin ardından otoyol, evin etrafından geçirilerek inşa edildi.

OTOYOLU İKİYE BÖLDÜRDÜ

South China Morning Post'un aktardığına göre, ev sahibi yaklaşık 1,6 milyon yuanlık (220 bin dolar) tazminat teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine yol çalışmaları devam etti ve eve ulaşım için özel bir bağlantı yolu yapıldı.

Yukarıdan bakıldığında asfaltla çevrili bir gözü andıran yapı, "Jinxi'nin Gözü" olarak anılmaya başlandı.

"ÇİVİ EVLER" NEDİR?

Çin'de "dingzihu" olarak bilinen "çivi evler", sahiplerinin tazminatı kabul etmemesi nedeniyle yıkılmayan ve büyük projelerin ortasında kalan yapıları ifade ediyor. Reuters'a göre bu evler, tamamlanmış projelerin içinde kalan "çıkarılamayan çiviler" olarak tanımlanıyor.

Hükümetle inatlaştı, koca otoyolu evin etrafından geçirdi! - Resim : 1

AİLE DAHA SONRA EVİ TERK ETTİ

Oddity Central ve Cadena SER'in haberlerine göre, aile otoyolun açılmasının ardından oluşan gürültü, trafik ve titreşim nedeniyle daha sonra evi terk etti.

DAHA ÖNCE DE BENZER ÖRNEKLER YAŞANDI

Çin'in en bilinen "çivi ev" vakalarından biri, 2012 yılında Zhejiang eyaletinin Wenling kentinde yaşandı. Çiftçi Luo Baogen, kendisine önerilen tazminatı yetersiz bulduğu için evini terk etmeyi reddetmiş, ancak daha sonra anlaşma sağlanmasının ardından ev yıkılmıştı.

Benzer bir olay da 2015 yılında Guangzhou'da yaşanmış, bazı sakinlerin taşınmayı reddetmesi üzerine yeni üst geçit binanın etrafından geçirilmişti.

Teklifleri reddetti, evi dev konağın ortasında kaldıTeklifleri reddetti, evi dev konağın ortasında kaldı

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE TAZMİNAT SORUNU VAR

Uzmanlara göre "çivi evler", hızlı kentleşme ile mülkiyet hakları arasındaki gerilimi ortaya koyuyor. Pekin Üniversitesi'nden Prof. Shen Kui, mülk sahiplerinin talepleri karşılanana kadar arazilerinde kalma hakkına sahip olduğunu belirtirken, düşük tazminatların sorunun temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Jinxi örneğinin, tek bir evin bile büyük altyapı projelerinin şeklini değiştirebildiğini gösterdiğini vurguluyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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