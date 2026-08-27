Ali Koç'un oğlu Rahmi Koç daha fazla dayanamadı

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiği tarihi gecede tribünde yerini alan Kerim Rahmi Koç, yaşadığı büyük mutluluğu paylaştı. Eski Başkan Ali Koç'un oğlu olan Rahmi Koç, bu özel anı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte sahada yaşadı.

FRANSA'YA TARAFTARLARLA BİRLİKTE GİTTİ

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli camiada büyük bir coşku yaşandı. Bu özel geceye şahitlik etmek isteyen Kerim Rahmi Koç, taraftarlarla birlikte Fransa'ya giderek karşılaşmayı tribünden takip etti.

"BAMBAŞKA BİR DUYGUYMUŞ"

Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından duygularını dile getiren Koç, "Şampiyonlar Ligi bambaşka bir duyguymuş. Vallahi o kadar mutluyum ki anlatamıyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHİ DEPLASMANDA TARAFTARLA BİR ARADA

Kerim Rahmi Koç'un bu kritik karşılaşmayı sarı-lacivertli taraftarlarla omuz omuza izlemesi, camiada dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.