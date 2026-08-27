Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek toplam skorda 3-2 üstünlük sağlamasının ardından karşılaşmada yaşanan olaylar UEFA'nın gündemine taşındı.

İlk maçta 1-1'lik beraberliğin alındığı eşleşmede sarı-lacivertli ekip, rakibine üstünlük kurarak turu geçmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TARİHİ ADIM

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekibin bu turnuvada en son sahne aldığı karşılaşma 10 Aralık 2008 tarihinde Dinamo Kiev ile oynanmıştı. Bu uzun aradan sonra Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli kulüpler organizasyonuna geri dönmüş oldu.

MAÇ SONRASI SAHADA ARBEDE YAŞANDI

Lyon'un kendi sahasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım arasında gerginlik yaşandığı bildirildi. Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin soyunma odasına yönelmesi sırasında Lyon teknik heyetinden bir antrenörün Fransız futbolcuya yönelik saldırgan bir hareket sergilediği görüldü.

UEFA'DAN SORUŞTURMA HABERİ

Fransız yayın kuruluşu RMC Sport'un haberine göre, maç sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle hem Lyon hem de Fenerbahçe hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlattı. Habere göre Avrupa futbolunun yönetim organı bu tür olayları ciddiyetle ele alıyor ve genellikle sert yaptırımlar uyguluyor. Fransızlar Fenerbahçe'nin de ceza alabileceğini duyurdu.

TRİBÜNLERDEKİ OLAYLAR DA İNCELENECEK

RMC Sport'un aktardığına göre karşılaşma sırasında hem sahada hem de tribünlerde UEFA'nın disiplin yönetmeliğine aykırı çok sayıda hareket tespit edildi. UEFA yetkililerinin bu olaylara ilişkin detaylı bir rapor hazırlayacağı belirtiliyor. Yayın kuruluşu, özellikle tribünlerde yaşanan olumsuz görüntülerin UEFA tarafından ağır şekilde cezalandırılma eğiliminde olduğuna dikkat çekti.