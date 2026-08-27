Fenerbahçe galibiyeti sonrası sahada ortalık karıştı
Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular sahada kutlama yaparken ortalık karıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Fransız ekibini turnuvanın dışına iten sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ana tabloya yükseldi.
FENERBAHÇE KUTLAMA YAPARKEN ORTALIK KARIŞTI
18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini bitiren temsilcimizde maç sonu büyük bir sevinç yaşanırken ortalık karıştı.
Fenerbahçeli futbolcular sahada kutlama yaptığı sırada Lyon teknik ekibi ve futbolcuların müdahale etmeye kalkmasıyla gerginlik yaşandı.
TÜNEL GİRİŞİNDE ARBEDE ÇIKTI
Taraflar arasında tansiyon yükselirken Guendouzi soyunma odasına yöneldiği sırada Lyon teknik ekibi, Fransız futbolcuya saldırmaya kalktı. Fenerbahçeli futbolcuların da Guendouzi'yi korumak için olaya müdahale etmesiyle tünel girişinde ortalık karıştı.
Olaylar Fransız polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle yatıştı.