İsmail Kartal: Fenerbahçelilik böyle olmaz ki! Taraftara isim isim vereceğim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon'u yenerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı nasıl kazandıklarını anlatan Kartal, kendilerini eleştirenlere de mesaj göndererek "Fenerbahçelilik böyle olmaz ki" dedi.

Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"İlk maçta rakibi iyi tanıdığımızı ekip olarak dersimize iyi çalıştığımızı rakibin de bizi iyi analiz ettiğini biliyorduk. İki takım da maçtan önce birbirimizi nasıl yenebiliriz diye planlar yaptık. Biz kazanmak için geldik. Kazanmak için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili antrenmanlara ağırlık verdik. Analizlerle oyuncularımıza rakibi anlattık, çalışmalar yaptık. Çok kısa saha çalışmalarımız oldu. Kendi futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık, cesur oynadık.

"Kendimize güvendik. Kazanmaya geldiğimizi hissettirmemiz gerekiyordu. Oyun başı iyi geçti. İlk yarı sonuna doğru biraz geri yaslandık rakip üstümüze geldi. İkinci yarı yaptığımız uyarılarla oyuncularımıza tekrar toparlanmalarını normal oyuna dönmemiz gerektiğini konuştuk. Öyle de oldu. İkinci yarı 3 net pozisyon var, maçı erken koparabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hak kazandık. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize de hayırlı olsun. Buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bize şampiyonluk yolunda ayrıca motivasyon kazandıracak. Ekonomik olarak katkı da sağlayacak."

"GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK"

"Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ var. Onlarla kurduğumuz ilişkiler çok güzel. Bugün dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleriyle oyuncularımı antrene ediyorum. Oyuncularım bunu görüyor. Birlikte şu an güzel bir sinerji yakaladık, bu sakinliğimi onlara göstererek, panik yapmadan kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini söyledim. O yüzden rahattım. Benim beden dilim dışarıdan bir panik havasında görünse belki de istediğimiz oyunu oynayamazdık. Bu enerjinin geçmesi için böyle davranmak zorundaydım. Bu tip maçlar büyük maçlar. Bu enerjiyi vermeye çalıştım, verdiğimi düşünüyorum.

Başkanımızın ve yönetimimizin bize yaklaşımı pozitif. Taraftarımızın sevgisi de öyle. Ben de onları mutlu etmek için çalışıyorum. Bu takımı şampiyon yapmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Güzel bir sinerji yakaladık. Bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularım soyunma odasında çok mutluydu. Şarkılar söylediler ama bu maç bitti. Şimdi Samsunspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

"BİZE DESTEK VERİN GERÇEK FENERBAHÇELİ İSENİZ"

"Eleştiri doğal. Objektif eleştiriye açığız. Linçleyerek, itibarsızlaştırarak yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Çok fazla takip etmiyorum. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz. Bunlar doğru değil. Biz ekibimizle ne yaptığımızı biliyoruz. Biz 99 puanı da bu ekiple aldık. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda 'Biz Fenerbahçeliyiz' diyorlar. O zaman bize destek verin gerçek Fenerbahçeli iseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz? Değil misiniz? Ben bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Bize destek verin görelim. Fenerbahçelilik böyle olmaz ki. Fenerbahçelilik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek."