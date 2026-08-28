Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sabır istemişti. Beklediği haberler peş peşe geldi. Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmadığı için eleştiri üstüne eleştiri alıyordu.
Sarı kırmızılı taraftarlar üst üste 4 şampiyonluğa rağmen istifasını bile istemiş, maçlarda protesto etmişti.
Başkan Dursun Özbek ise başta Osimhen olmak üzere geçen yıllarda yaptığı transferleri hatırlatmış ve sabır isteyerek eylül ayını işaret etmişti.
Ve Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi. Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer birden.
İlk haber İtalya'dan geldi. Özbek'in görevlendirdiği menajer Gardi, uzun süren pazarlıklardan sonra Rafael Leao için kulübü Milan'la anlaştı.
Milan, Leao için kapıyı 60 milyon euro ile açmıştı. Sonunda indirime razı oldu ve 45 milyon euroyu kabul etti ve anlaşma sağlandı. Araya Aston Villa da girdi ama Leao, yıllık 7 milyon euroluk teklif karşısında Galatasaray'ın 12 milyon euroluk teklifine olumlu baktığını bildirdi.
Galatasaray'ın istediği diğer isim ise Olimpik Lyon'daki Malick Fofana. Dursun Özbek'in bunun için de neden beklediği belli oldu. Lyon, Fenerbahçe'ye elenince Şampiyonlar Ligi gelirinden oldu.
Lyon'un mali kriz nedeniyle futbolcu satışı yapması gerektiğini bilen Özbek, hemen devreye girdi. Lyon, Fofana teklifleri için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
En kısa sürede 25 milyon euro bulması gereken Lyon'a teklif hazırlayan Galatasaray'ın bu transferi de bitirmesi bekleniyor.