Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi

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Milan, Leao için kapıyı 60 milyon euro ile açmıştı. Sonunda indirime razı oldu ve 45 milyon euroyu kabul etti ve anlaşma sağlandı. Araya Aston Villa da girdi ama Leao, yıllık 7 milyon euroluk teklif karşısında Galatasaray'ın 12 milyon euroluk teklifine olumlu baktığını bildirdi.