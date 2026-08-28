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Halk TV Spor Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sabır istemişti. Beklediği haberler peş peşe geldi. Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 1
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmadığı için eleştiri üstüne eleştiri alıyordu.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı taraftarlar üst üste 4 şampiyonluğa rağmen istifasını bile istemiş, maçlarda protesto etmişti.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 3
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Başkan Dursun Özbek ise başta Osimhen olmak üzere geçen yıllarda yaptığı transferleri hatırlatmış ve sabır isteyerek eylül ayını işaret etmişti.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 4
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Ve Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi. Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer birden.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 5
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İlk haber İtalya'dan geldi. Özbek'in görevlendirdiği menajer Gardi, uzun süren pazarlıklardan sonra Rafael Leao için kulübü Milan'la anlaştı.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 6
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Milan, Leao için kapıyı 60 milyon euro ile açmıştı. Sonunda indirime razı oldu ve 45 milyon euroyu kabul etti ve anlaşma sağlandı. Araya Aston Villa da girdi ama Leao, yıllık 7 milyon euroluk teklif karşısında Galatasaray'ın 12 milyon euroluk teklifine olumlu baktığını bildirdi.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 7
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Galatasaray'ın istediği diğer isim ise Olimpik Lyon'daki Malick Fofana. Dursun Özbek'in bunun için de neden beklediği belli oldu. Lyon, Fenerbahçe'ye elenince Şampiyonlar Ligi gelirinden oldu.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 8
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Lyon'un mali kriz nedeniyle futbolcu satışı yapması gerektiğini bilen Özbek, hemen devreye girdi. Lyon, Fofana teklifleri için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray'dan 1 değil 2 transfer: Dursun Özbek'e beklediği haberler peş peşe geldi - Fotoğraf: 9
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En kısa sürede 25 milyon euro bulması gereken Lyon'a teklif hazırlayan Galatasaray'ın bu transferi de bitirmesi bekleniyor.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek
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