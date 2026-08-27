Melih Gökçek 801 milyon dolar harcamıştı! Ankapark için son karar verildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan Ankapark, yapılan düzenlemelerin ardından yeniden halkın kullanımına açılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, alanın bundan sonra ücretsiz olarak rekreasyon ve yeşil alan şeklinde hizmet vereceğini duyurdu.

Yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark, Gökçek döneminde “Dünyanın en büyük tema parkı” olacağı iddiasıyla gündeme gelmişti. Alan için yaklaşık 801 milyon dolar harcanması uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın yapımından bugüne kadar geçen süreçte alınan kararlar ile harcanan kaynağa ilişkin bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık anlayışı kapsamında Ankapark sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin "ankaparkgercekleri.com" internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Vatandaşların site üzerinden süreci inceleyebileceği ve merak ettikleri konuları ilgili bölümden iletebileceği belirtildi. Ankapark’ın bundan sonraki süreçte yeşil alan ve rekreasyon bölgesi olarak ücretsiz şekilde kullanılacağı bildirildi.

Belediyenin açıklamasında, Ankapark’ın yapımı ve oluştuğu belirtilen kamu zararına ilişkin daha önce suç duyurusunda bulunulduğu da hatırlatıldı. Açıklamaya göre Mansur Yavaş, kendisi de dahil olmak üzere sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında araştırma yapılması ve varsa hukuki sorumlulukların belirlenmesi amacıyla suç duyurusunda bulundu. Söz konusu başvurunun ise takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtildi.

ANKARALILAR KARAR VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark’ın geleceğine ilişkin düzenlenen ankete 80 binden fazla vatandaş katıldı. Belediye, ankete katılanların yüzde 90’ından fazlasının alanın yeşil ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini istediğini açıkladı. Bu sonuç doğrultusunda Ankapark’ın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankapark’ın geleceğine ilişkin kararı Ankaralılarla birlikte aldık. “ANKAPARK NE OLMALI?” Sorusu üzerine gerçekleştirdiğimiz ankete 80 bini aşkın vatandaşımız katıldı; katılımcıların yüzde 90’ından fazlası Ankapark’ın yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Ankaralıların iradesi doğrultusunda Ankapark, ücretsiz olarak halkımızın kullanımına açılmıştır.

Ankapark’ın yapımına başlanmasından bugüne kadar geçen süreçte; hangi kararların alındığı, ne kadar kamu kaynağı harcandığı ve Ankara halkının 801 milyon dolarlık kaynağının nasıl heba edildiği, tüm belgeleriyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şeffaflık anlayışımız gereği Ankapark’a ilişkin tüm bilgi ve belgeler http://ankaparkgercekleri.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Dileyen herkes site üzerinden bütün süreci inceleyebilir; ayrıca “Soru Sor” bölümünden Ankapark’a ilişkin merak ettiği konuları doğrudan iletebilir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; sürecin en başında, Ankapark’ın yapımı ve oluşan kamu zararına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, kendisi de dahil olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin araştırılması ve varsa hukuki sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunmuş; söz konusu başvuru takipsizlikle sonuçlanmıştır.