Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı
Bu sabah gerçekleşen parçalı ay tutulması, milyarlarca kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'dan Kanada'ya dünyanın dört bir yerinden tutulma anının görsellerini sizin için derledik.
Parçalı ay tutulması Ankara semalarından kızıl gölgesiyle görüntülendi.
Tutulmanın doruk noktasında Ankara'da Ay'ın neredeyse tamamı Dünya'nın gölgesine girdi.
Antalya'da gökyüzüne çevrilen objektifler, kızıla bürünen Ay'ı Akdeniz'in suları üzerinde yakaladı.
Tutulmanın ilerleyen saatlerinde Antalya semalarında Ay'ın üzerine düşen gölge kadraja alındı.
California'dan Ay, tutulma sırasına bulutların arkasına gizlendi.
California semalarında tutulmanın doruk noktası bu şekilde görüntülendi.
İstanbul'da parçalı ay tutulması ilgiyle izlendi.
Tutulmanın en derin anında İstanbul semalarındaki Ay bu şekilde fotoğraflandı.
Kanada'dan gözlemlenen tutulma, Ay'ın yüzde 96'sının karardığı anı gözler önüne serdi.
Tutulmanın son evrelerinde Kanada semalarında Ay yavaş yavaş parlaklığına kavuştu.
Macaristan'da ağaçların arkasından görüntülenen Ay, tutulmanın en çarpıcı anlarından birini yansıttı.
Tutulma sırasında Macaristan semalarında Ay, parlaklığı ile öne çıktı.
Roma'dan çekilen bu kare, tutulmanın tutulmanın en etkileyici fotoğraflarından biri oldu.
Parçalı ay tutulması Roma semalarından bu şekilde gözlemlendi.
Yunanistan'dan görüntülenen tutulmada, Ay'ın neredeyse tamamı gölgeye girdi.
Tutulmanın son evrelerinde Yunanistan semalarında Ay parlaklığını yeniden kazanmaya başladı.
(AA)