Halk TV Türkiye Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı Bu sabah gerçekleşen parçalı ay tutulması, milyarlarca kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'dan Kanada'ya dünyanın dört bir yerinden tutulma anının görsellerini sizin için derledik.

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