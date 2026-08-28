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Halk TV Türkiye Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı

Bu sabah gerçekleşen parçalı ay tutulması, milyarlarca kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'dan Kanada'ya dünyanın dört bir yerinden tutulma anının görsellerini sizin için derledik.

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Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 1
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Parçalı ay tutulması Ankara semalarından kızıl gölgesiyle görüntülendi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 2
2 16

Tutulmanın doruk noktasında Ankara'da Ay'ın neredeyse tamamı Dünya'nın gölgesine girdi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 3
3 16

Antalya'da gökyüzüne çevrilen objektifler, kızıla bürünen Ay'ı Akdeniz'in suları üzerinde yakaladı.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 4
4 16

Tutulmanın ilerleyen saatlerinde Antalya semalarında Ay'ın üzerine düşen gölge kadraja alındı.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 5
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California'dan Ay, tutulma sırasına bulutların arkasına gizlendi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 6
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California semalarında tutulmanın doruk noktası bu şekilde görüntülendi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 7
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İstanbul'da parçalı ay tutulması ilgiyle izlendi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 8
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Tutulmanın en derin anında İstanbul semalarındaki Ay bu şekilde fotoğraflandı.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 9
9 16

Kanada'dan gözlemlenen tutulma, Ay'ın yüzde 96'sının karardığı anı gözler önüne serdi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 10
10 16

Tutulmanın son evrelerinde Kanada semalarında Ay yavaş yavaş parlaklığına kavuştu.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 11
11 16

Macaristan'da ağaçların arkasından görüntülenen Ay, tutulmanın en çarpıcı anlarından birini yansıttı.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 12
12 16

Tutulma sırasında Macaristan semalarında Ay, parlaklığı ile öne çıktı.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 13
13 16

Roma'dan çekilen bu kare, tutulmanın tutulmanın en etkileyici fotoğraflarından biri oldu.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 14
14 16

Parçalı ay tutulması Roma semalarından bu şekilde gözlemlendi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 15
15 16

Yunanistan'dan görüntülenen tutulmada, Ay'ın neredeyse tamamı gölgeye girdi.

Ay tutulması böyle görüntülendi: İstanbul'dan Roma'ya görsel şölen yaşandı - Fotoğraf: 16
16 16

Tutulmanın son evrelerinde Yunanistan semalarında Ay parlaklığını yeniden kazanmaya başladı.

(AA)

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