Cesetleri kıyıya vuran çocukların geride bıraktığı not kahretti! Kardeşlerini bilerek evde bırakmışlar...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 20 Ağustos günü acı haberle sarsılan Türkiye, Sakar ailesinin üç çocuğunun ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Gülşah (24), Muhammet Ali (17) ve Belinay Sakar'ın (15) hayatını kaybettiği olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, üç kardeşin olay gecesi saat 03.50'de evden birlikte çıktıklarını tespit etti. Şehit Cevher Dudayev Parkı istikametine doğru ilerleyen gençlerin, sokak aralarındaki işletme ve site kameralarına zaman zaman yan yana, zaman zaman da kol kola yürüdükleri yansıdı. Saat 04.00 sıralarında falezlik alana ulaşan kardeşlerin, kameraların kör noktasında kalan 50 metrelik bir alanda izleri kayboldu. Cansız bedenlerinin de son görüldükleri noktaya yalnızca 20-30 metre mesafede bulunduğu belirlendi.

TELEFONLAR EVDE BIRAKILDI

Olay yerinde ve güzergahta yapılan detaylı incelemelerde dördüncü bir kişinin varlığına ya da herhangi bir dış müdahaleye rastlanmadı. Kıyıdaki tekne ve sandal kiralama noktaları da dahil olmak üzere tüm ihtimaller elendi. Soruşturmayı derinleştiren en önemli ipuçlarından biri ise Gülşah ve Belinay Sakar'ın cep telefonlarını bilerek yanlarına almayıp evde bırakmış olmaları oldu. Dijital incelemesi tamamlanan cihazlar, dosyadaki diğer delillerle birleştirildi.

"BENİ YANLARINA ALMADILAR"

Olay gecesi evde bulunan 21 yaşındaki B.S.'nin ifadesi ise aile içindeki krizleri gözler önüne serdi. Annelerinin yeniden evlenme fikri sonrası kardeşlerin gelecek kaygısı yaşamaya başladığını belirten B.S., son dönemde annesiyle olan buzları erittiği için kardeşlerinin kendisine tavır aldığını ve olay gecesi kendisini yanlarına dahil etmediklerini söyledi. Genç kız, sabah uyandığında kardeşlerini bulamayıp sahilde aradığını aktardı.

B.S.'nin annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği, bu sebeple kapısını hep kilitli tuttuğunu belirttiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aile bireyleriyle kalmak istemediğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirten B.S., devlet koruması altına alınarak kadın sığınma evine yerleştirildi.

DEFTERDEKİ NOT YÜREK YAKTI

Evde gerçekleştirilen aramalarda polis ekipleri kardeşlerden birine ait bir defter ele geçirdi. Defterde yapılan incelemelerde, ailenin 10 yıl önce yine boğularak hayatını kaybeden çocukları Tansu'ya yazılmış mesajlar bulundu.

"Seni bizden deniz aldı" ve "Seni çok özlüyoruz" satırlarının yanı sıra, kardeşlerin yaşadığı derin gelecek kaygılarını kaleme aldıkları görüldü.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)