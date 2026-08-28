Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik!
Akdeniz Oyunları'nda milliler şov yaptı. Yunanistan'a sahayı dar ettik.
Müthiş oynadık. Milliler şov yaptı. Yunanistan'a sahayı dar ettik!
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde Yunanistan'ı yendik.
Kadın Milli Voleybol Takımımız, Yunanistan'ı 3 - 1 yenerek namağlup şekilde adını yarı finale yazdırdı.
Millilerimiz, B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Yunaninstan'ı 3-1 (22-25, 25-17, 25-12, 25-16) mağlup etti ve namağlup grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
Kadın Milli Takımımız, yarı finalde ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12:00'de A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşılaşacak.
Erkek Milli Takımımız, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda üçte üçte yaptı. Millilerimiz, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 (25-21, 25-20, 25-23) mağlup etti ve puanını 8'e çıkardı. Erkek Milli Takımımız, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 18.00'de İspanya ile karşılaşacak.