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Halk TV Spor Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik!

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik!

Akdeniz Oyunları'nda milliler şov yaptı. Yunanistan'a sahayı dar ettik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 1
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Müthiş oynadık. Milliler şov yaptı. Yunanistan'a sahayı dar ettik!

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 2
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde Yunanistan'ı yendik.

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 3
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Kadın Milli Voleybol Takımımız, Yunanistan'ı 3 - 1 yenerek namağlup şekilde adını yarı finale yazdırdı.

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 4
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Millilerimiz, B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Yunaninstan'ı 3-1 (22-25, 25-17, 25-12, 25-16) mağlup etti ve namağlup grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 5
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Kadın Milli Takımımız, yarı finalde ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12:00'de A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşılaşacak.

Milliler şov yaptı: Yunanistan'a sahayı dar ettik! - Fotoğraf: 6
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Erkek Milli Takımımız, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda üçte üçte yaptı. Millilerimiz, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 (25-21, 25-20, 25-23) mağlup etti ve puanını 8'e çıkardı. Erkek Milli Takımımız, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 18.00'de İspanya ile karşılaşacak.

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