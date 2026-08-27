Süleymancılar operasyonu AKP'de büyük kavga çıkardı! Eleştiren Arınç'a yanıt çok sert oldu

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesine yönelik başlatılan soruşturma sürerken operasyon, AKP içerisinde tartışmaya neden oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı AKP'li Bülent Arınç'ın operasyona yönelik eleştirilerine, Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni ve eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan sert tepki geldi.

Arınç'ın soruşturmayı "kuzenler arasındaki mal mülk kavgası" şeklinde değerlendirmesine tepki gösteren Denizolgun, "Hayatınızın maalesef hiçbir döneminde doğru tarafta yer alamadınız, bu saatten sonra da doğru tarafta yer alabilme ihtimalinizin ne yazık ki, kanaatimce imkansız olduğunu düşünmekteyim." dedi.

Denizolgun'un açıklamasında Alihan Kuriş ve ailesinden "Kurişiiler" olarak bahsetmesi ise dikkat çekti.

SÜLEYMANCILAR OPERASYONU AKP'DE BÜYÜK KAVGA ÇIKARDI

Eski AKP'li vekil Fatif Süleyman Denizolgun sosyal medya hesabından Bülent Arınç'a açık mektup gönderdi.

"Söylenecek çok sözler var ama dediğim sebepten ötürü; çoğu kapalı dosyayı şimdilik açmıyorum. Kuzenler arasındaki mal mülk kavgası demişsiniz." diyen Denizolgun, "Kuzenler arasındaki mal mülk kavgası demişsiniz" ifadesinin iftira olduğunu belirtirken bu ifadeyle Arınç'ın Kuriş ailesine yaranmaya çalıştığını öne sürdü.

"KURİŞİİLİK SİSTEMİNE AMİYANE TABİRLE YAĞ ÇEKMİŞSİNİZ"

"Bu yalan sözü söyleyerek, en büyük iftirayı atarak, deccaliyet sistemine hizmet eden, küfür ve şirk sistemi haline gelen, Kurişiilik sistemine amiyane tabirle yağ çekmişsiniz." diyen eski AKP'li vekil ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman yıllarca, binlerce yazımla, çıktığım canlı yayınlarda; Kurişiilik sisteminin nasıl küfre ve şirke düştüğünü, bidatler ve hurafelerle nasıl insanların imanını çaldığını, Hazretimiz Üstazımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerine, Dedemin K.S yoluna ve talebelerine, Kemal Kacar Bey Ağabeyimize ve amcama nasıl ihanet ettiklerini ifşa ettim. Dedemin K.S şunu yapmayın kafir olursunuz dediği her şeyi Kurişiilerin yaptıklarını, Dedemin K.S yolunu bozduklarını, Ehli Sünnet itikadından çıktıklarını, ahir zamanın en şerli grubu olduklarını ispatlarıyla anlattım da anlattım."

ERDOĞAN'IN 'AHTAPOTUN KOLLARI' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

"Sayın Bülent Bey, bizim mücadelemiz tarihin doğru tarafında yer alarak tarihe not düşmektir. Bu sebeple; haksız, hain ve zalim olan Kurişiileri ifşa etmek ana meselemdir." diyen Denizolgun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yönelik operasyon ile ilgili sarf ettiği 'Ahtapotun kolları' sözlerini hatırlattı.

Arınç'a "Sayın Cumhurbaşkanımız, Grup toplantısında 14 Mayıs 2025'te ahtapot sisteminin cemaat ayağı var, ahtapot sisteminin siyaset, iş adamı, bürokrasi, medya ayağı var demedi mi? Ahtapot sisteminin cemaat ayağı Kurişiiler değil mi? Bunu bildiğiniz halde, milli güvenlik toplantısında tehlikeli olarak tanımlanan, azınlık olan çıkar amaçlı suç örgütü kuran, Kurişiilik sisteminim ihanet içindeki üst yönetimine nasıl arka çıkarsınız? Yoksa; sizin de mi bu ahtapot sistemiyle bir bağınız var?" sorularını yönelten Denizolgun, 2019'daki bir ziyareti şu ifadelerle anlattı:

"2019 yılında, biz çoğunluk hissemiz sebebiyle, mahkeme kararıyla, Kısıklıdaki Dedemin K.S misafirhanesine ve köşküne ziyarette bulunduk. Kurişiilerde korku ve panikle, biz hiç talep etmediğimiz halde, babamın hesabına Kısıklıdaki malların aylık kira bedeli olarak o dönemde 100.000 USD civarı paralar göndermeye başladılar. Biz de tüm paraları geri iade ederek, bu durumu mahkemeye ibraz ettik. Verilen paraları kabul etmedik.

Bizi parayla satın alamayacaklarını kesin olarak anlayan Kurişiiler, bu sefer mahkemeleri etkilemek için; bürokrasiye, yargıya ve siyasete rüşvetler dağıtmaya başladılar. Bu rüşvetleri de çok kereler ifşa ettim."

"DEVLET DÜŞMANLARININ YANINDA YER ALIYORSUNUZ"

"Sizin çarpıtmaya çalıştığınız gibi, aramızdaki kavga; mal mülk kavgası değil, öyle olsaydı o paraları iade etmezdik. Elhamdülillah, MaşaAllah, bizler Devletimizin, Milletimizin, Ümmetin, Ehli Sünnetin yani Hazreti Üstazımız Dedemin K.S çizgisinden yana tavır sergiledik." diyen Denizolgun, Arınç'a şu sözlerle yüklendi:

"Sizler ise; Devlet düşmanı, Ehli Sünnet Düşmanı olan azınlık üst yönetim olan; gaspçı, işgalci, katil, yağmacı, haramzade ve hain olan Kurişiilik yönetimi tarafının yanında yer alıyorsunuz. Sizi AK Partide tek seven biri mi var sanıyorsunuz?"

"İFŞA ETMEMİ İSTER MİSİNİZ BÜLENT BEY?"

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahid Arınç'ın babasının sözleri nedeniyle AKP'den istifa etmeye çalıştığını öne süren Denizolgun, son olarak şunları söyledi:

"Oğlunuz Mücahidin, sizin Cumhurbaşkanımıza, Partimize muhalif olan 2020'li yıllarda basına verdiğiniz saçma sapan açıklamalarınızdan dolayı, Parti içinde sizin yüzünüzden ne kadar sıkıntı yaşadığını, Mücahidin kaç defa AK Partimizden istifa etmeye niyet ettiğini, bana sizinle ilgili hangi itiraflarda bulunduğunu ifşa etmemi ister misiniz, Sayın Bülent Bey? Babamla amcam konusunda, Parti konusunda da dedikleriniz külliyen yalan, isterseniz bir sonraki yazımda, bu yalanlarınızı da ispatlarıyla ifşa ederim. Bugüne kadar hep dünyanızı düşündünüz, artık azıcık da olsa bence maneviyatınızı düşünmeye başlayın... Gene de; Saygılar, Selamlar."