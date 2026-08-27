Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere gözaltı: Yavru kediye işkence edip öldürmüşlerdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yavru bir kedinin 2 kişi tarafından işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görüntülerdeki kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiğini de açıkladı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos 2026 tarihinde bazı X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

Paylaşılan görüntülerde 2 kişinin yavru bir kediye işkence ettiği ve kedinin öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, görüntülerdeki kişilerin henüz kimliklerinin belirlenememesi nedeniyle şüphelilerden “meçhul şüpheliler” olarak söz etti.

Yapılan değerlendirmede, söz konusu kişilerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A.2 maddesinde yer alan evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“27.08.2026 tarihinde bir kısım X ve diğer sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, iki şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüklerinin tespit edilmesi üzerine, meçhul şüphelilerin üzerilerine atılı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmekle, atılı eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir”(DHA)