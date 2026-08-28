Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya karşısında. Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 1
1 8

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dörtte dört yaparak adını son 16 turuna yazdırdı.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 2
2 8

Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 25-19) mağlup ederek turnuvaya namağlup devam ediyor.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 3
3 8

Milliler, gruptaki son maçında bu akşam saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya da namağlup olduğu için yenen takım grubu lider tamamlayacak.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 4
4 8

Peki yensek mi, yenilsek mi? İtalya tehlikesi var. Yenip de grubu 1. bitirisek şampiyonanın bizimle birlikte favori gösterilen takımı İtalya ile finalden önce karşılaşabiliyoruz.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 5
5 8

Milliler Polonya'yı yenmeleri halinde son 16 turunda Portekiz'le, yenilirse Hollanda veya Azerbaycan'la karşılaşacak.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 6
6 8

Yapılan kura çekimine göre grubu birinci bitirmemiz halinde yarı finalde İtalya ile eşleşme olasılığımız yüksek.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 7
7 8

Polonya'ya yenilip, grubu ikinci bitirmemiz durumunda finale kadar İtalya ile karşı karşıya gelme şansımız bulunmuyor.

Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi - Fotoğraf: 8
8 8

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte İtalya'nın favori gösteriliyor. Başantrenörümüz Daniele Santarelli de şimdi bunu düşünüyordur: Yenilmek mi iyi, yenmek mi?

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası İtalya Polonya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro