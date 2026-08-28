Filenin Sultanları Polonya karşısında: Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya karşısında. Yensek mi yenilsek mi? İtalya tehlikesi!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dörtte dört yaparak adını son 16 turuna yazdırdı.
Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 25-19) mağlup ederek turnuvaya namağlup devam ediyor.
Milliler, gruptaki son maçında bu akşam saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya da namağlup olduğu için yenen takım grubu lider tamamlayacak.
Peki yensek mi, yenilsek mi? İtalya tehlikesi var. Yenip de grubu 1. bitirisek şampiyonanın bizimle birlikte favori gösterilen takımı İtalya ile finalden önce karşılaşabiliyoruz.
Milliler Polonya'yı yenmeleri halinde son 16 turunda Portekiz'le, yenilirse Hollanda veya Azerbaycan'la karşılaşacak.
Yapılan kura çekimine göre grubu birinci bitirmemiz halinde yarı finalde İtalya ile eşleşme olasılığımız yüksek.
Polonya'ya yenilip, grubu ikinci bitirmemiz durumunda finale kadar İtalya ile karşı karşıya gelme şansımız bulunmuyor.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte İtalya'nın favori gösteriliyor. Başantrenörümüz Daniele Santarelli de şimdi bunu düşünüyordur: Yenilmek mi iyi, yenmek mi?