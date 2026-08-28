Son Dakika | İYİ Partili Belediye Başkanı istifa etti

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, İYİ Parti'den istifa etti.

İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Karakullukçu, "Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu

"KENDİ İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA İSTİFA EDİYORUM"

"Göreve geldiğim ilk günden bu yana, sizlerin bana duyduğu güvenin ve verdiğiniz desteğin sorumluluğunu taşıyarak, ilçemize hizmet etmek için büyük bir gayret ve özveri içerisinde oldum. Siyaseti her zaman makam ve mevki aracı olarak değil, milletimize ve memleketimize hizmet etmenin bir vasıtası olarak gördüm." ifadelerini kullanan Koyulhisar Belediye Başkanı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Koyulhisar’ımıza hizmet etme sorumluluğumu aynı kararlılıkla sürdüreceğim. Bugün gelinen noktada yaptığım değerlendirmeler ve taşıdığım sorumluluk doğrultusunda, İYİ Parti üyeliğimden kendi isteğim ve iradem doğrultusunda istifa etmiş bulunmaktayım. Aldığım bu kararın, başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere tüm kamuoyu tarafından sağduyu ve anlayışla karşılanmasını diliyorum."