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Halk TV Türkiye Yaz ortasında kışı yaşadılar: Önce dolu sonra fırtına 20'den fazla evin çatısı uçtu

Yaz ortasında kışı yaşadılar: Önce dolu sonra fırtına 20'den fazla evin çatısı uçtu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde aniden bastıran şiddetli dolu ve fırtına büyük hasara neden oldu. Fırtınanın etkisiyle 20’den fazla evin çatısı uçtu, evleri su bastı ve tarım arazileri zarar gördü.

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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden gökyüzü karardı ve yaklaşık on dakika süren fındık büyüklüğünde dolu yağışına başladı. Dolu yağışı kısa sürede ilçe genelini beyaza bürüdü.

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20'DEN FAZLA EVİN ÇATISI UÇTU

Dolu yağışının hemen ardından başlayan şiddetli fırtına, özellikle Öncül köyü ve çevresinde hasara yol açtı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan 20'den fazla evin çatısı uçarken, bölgedeki bazı ev ve yapıları su bastı. Olumsuz hava koşulları, ilçedeki ekili tarım arazilerinde de maddi zarara neden oldu.

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AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE HASAR TESPİTİNE BAŞLADI

Yaşanan felaketin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, oluşan hasarın boyutunu tam olarak belirleyebilmek amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ardahan Fırtına AFAD
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