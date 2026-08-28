Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Gürlek'e canlı yayın yanıtı

Adalet Bakanı Gürlek dün katıldığı yayında İBB duruşmaları ve Ekrem İmamoğlu hakkında "Ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında durur mu diye sormak istiyorum" demişti. Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından Bakan Gürlek'e yanıt verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANIT: YÜREĞİNİZ YETİYORSA CANLI YAYINLAYIN

İBB davasında yargılanan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Akın Gürlek'e yanıt verdi. İlk günden itibaren sürdürdükleri canlı yayın taleplerinin arkasında olduğunun altını çizen İmamoğlu, taleplerinin geçerli olduğunu şu ifadeler ile belirtti:

"İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın."

BAKAN GÜRLEK'TEN İBB DAVASI VE İMAMOĞLU SÖZLERİ



Dün katıldığı TV yayınında İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın talebi hakkında kritik açıklamalarda bulunmuştu. Gürlek, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasında etkin pişmanlık ifadelerinin devam ettiğini belirtip, "Şu an mahkeme salonunda bir heyet var biliyorsunuz. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiğini görüyoruz.Burada da Ekrem İmamoğlu’nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek sözlerinin devamında doğrudan İmamoğlu'na seslenip, ilk günlerdeki canlı yayın taleplerinin halen geçerli olup olmadığını sormuştu:

"En başta bu dava açıldığında ‘Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz’ gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum"

İMAMOĞLU İSTEMİŞ, BAHÇELİ KABUL ETMİŞ, ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmasının ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, duruşmalar başlamadan önce mahkemenin TRT ekranlarından canlı bir şekilde yayınlanmasını pek çok kez dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli de canlı yayın taleplerine destek vermiş, "Biz duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlansın derken haksız mıydık? Milletimizin gözü önünde ak koyun, kara koyun tefrik edilsin. Her şey bilinsin, görülsün, birebir takip edilsin derken yanlış mı söylüyorduk? Geldiğimiz bu süreçte haklılığımız netleşmiştir" ifadelerini MHP grup toplantısında kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN YEŞİL IŞIK YAKMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin bu canlı yayın çıkışına destek vermiş, “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur, inşallah diyelim.” demişti. Ancak İktidar kanadı bu konuda harekete geçmezken o dönem Meclis'e bu konu hakkında verilen teklif de AKP-MHP tarafından reddedilmişti.