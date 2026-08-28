AKOM sıcaklıkların yükseleceği tarihi açıkladı

İstanbul’u etkisi altına alan yağışlı ve serin havanın ardından AKOM, sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden 30°C seviyesine yükseleceğini duyurdu.

AKOM, İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan rapora göre, kentin serin ve sağanak yağışlı havanın etkisinden çıkmasının ardından sıcaklıkların yükseleceği tarih belli oldu.

CUMARTESİ AKŞAMINA KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM raporunda, İstanbul'da cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi. Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6°C altına gerileyerek 24-26°C civarında seyredeceği vurgulandı. Cumartesi günü için beklenen yağış miktarının ise 2-7 kg/m² aralığında olacağı kaydedildi.

SICAKLIKLAR PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Haftalık rapora göre, Pazar gününden itibaren yağışlar kenti terk ediyor. Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu olmasıyla birlikte en yüksek sıcaklık yeniden 30°C seviyesine çıkacak.

EYLÜL AYININ İLK GÜNLERİNDE AÇIK VE GÜNEŞLİ HAVA ETKİLİ OLACAK

Sıcaklık artışı 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren devam edecek. Önümüzdeki haftanın genelinde İstanbul'da yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca termometrelerin en düşük 21°C, en yüksek 30°C değerlerini göstermesi bekleniyor.