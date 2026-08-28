Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: İstanbul'da gece yarısı şimşekler çaktı, sağanak vurdu

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ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Olumsuz hava şartlarının en belirgin hissedildiği ilçelerden biri Ümraniye oldu. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık olarak 05.00 sıralarında başlayan sağanak yağışa kısa süreli ancak sert esen poyraz fırtınası eşlik etti. Yağış esnasında peş peşe çakan şimşekler gece karanlığını gündüze çevirdi.