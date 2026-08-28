Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: İstanbul'da gece yarısı şimşekler çaktı, sağanak vurdu
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına gece saatlerinde kenti etkisi altına aldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, Ümraniye'de şimşekler çaktı, Çekmeköy'ü sis kapladı. Meteoroloji uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin ve uyarıların ardından, gece saatlerinde İstanbul genelinde hava hareketliliği arttı.
Karadeniz üzerinden kente giriş yapan kuvvetli hava dalgası, gök gürültülü sağanak yağışa neden olarak şehrin genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağışın başlamasıyla birlikte kentin birçok farklı noktasındaki ana arter ve ara yollarda su birikintileri meydana geldi. Göle dönen güzergahlar nedeniyle trafikte seyreden sürücüler ilerlemekte zorlanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Olumsuz hava şartlarının en belirgin hissedildiği ilçelerden biri Ümraniye oldu. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık olarak 05.00 sıralarında başlayan sağanak yağışa kısa süreli ancak sert esen poyraz fırtınası eşlik etti. Yağış esnasında peş peşe çakan şimşekler gece karanlığını gündüze çevirdi.
Bölgede yaklaşık 1,5 ila 2 saat boyunca kesintisiz devam eden gök gürültülü sağanak yağış, sabah saat 06.00 sularında etkisini kaybederek yerini sakin bir havaya bıraktı.
YOĞUN SES
Yağışlı kütlenin kenti terk etmesinin hemen ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Anadolu Yakası'nda sis tabakası görüldü. Çekmeköy Çamlık mevkiinde yoğunlaşan sis, havanın aydınlanmasıyla beraber daha da belirginleşti
Görüş mesafesini düşüren sisli hava, sabah trafiğinde sürücülerin kontrollü şekilde seyretmesine neden oldu.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak sistemine ilişkin tedbir çağrısını yineledi. Yapılan bilgilendirmede; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel çaptaki dolu yağışı ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar gibi risklere dikkat çekildi
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara ve oluşabilecek diğer tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.