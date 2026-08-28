İngiltere Premier Lig ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer piyasasında dikkat çekici bir hamleye imza attı. İngiliz kulübünün, Lyon - Fenerbahçe maçı sonrası Fransız ekibinin formasını giyen Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana'yı gündemine aldığı öğrenildi.

LYON 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi girişimlere başladı. Lyon yönetiminin ise genç yıldız için 35 milyon Euro'luk bir bonservis talebinde bulunduğu aktarıldı. Hull City'nin bu yüksek beklenti karşısında nasıl bir teklif sunacağı henüz netlik kazanmadı.

DAHA ÖNCE BİRÇOK BÜYÜK KULÜPLE ANILMIŞTI

Malick Fofana'nın adı geçmişte Roma, Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih ve RB Leipzig gibi kulüplerle de gündeme gelmişti. Lyon'un bonservis konusundaki yüksek beklentisi, oyuncunun geleceğine ilişkin görüşmelerin şimdiye kadar sonuçlanmasını engelleyen temel faktör olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE İDDİASI DA GÜNDEMDE

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Fofana'yı satışa çıkarması beklenirken, bu süreçte sürpriz bir Fenerbahçe iddiası da ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, Lyon'un Fenerbahçe'den ilk etapta 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE GOL ATAN İSİMDİ

Fofana, Lyon'un Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sergilediği performansla Türkiye'de de adından söz ettirmişti. İstanbul'daki ilk maçın 1-1 berabere bittiği eşleşmenin rövanşında Lyon, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olurken sarı-lacivertliler toplamda 3-2'lik skorla turu geçmişti. Lyon'un bu karşılaşmadaki tek golünü kaydeden isim ise Malick Fofana olmuştu.

Belçikalı oyuncu, karşılaşmanın 61. dakikasında Ainsley Maitland-Niles'ın pasının ardından yaptığı etkili vuruşla takımını umutlandırmış ancak bu gol Lyon'un elenmesini önleyememişti. Fofana, o karşılaşmadaki performansıyla Fransız ekibinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

MALICK FOFANA KİMDİR?

31 Mart 2005'te Belçika'nın Aalst kentinde dünyaya gelen Malick Fofana, hücum hattının her iki kanadında da forma giyebiliyor. Sürati, bire bir etkinliği, dar alandaki çabukluğu ve doğrudan kaleye yönelen oyun tarzıyla dikkat çeken genç yetenek, profesyonel kariyerine Gent altyapısında başladı.

Ocak 2024'te Lyon'a transfer olan Fofana'nın Fransız kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerliliğini koruyor. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Belçika Milli Takımı formasını da giyiyor.

SAKATLIK SÜRECİNİN ARDINDAN TOPARLANDI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Fofana, Ligue 1'de forma giydiği 9 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.