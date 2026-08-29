'Fidan Hoca' olarak tanınan Fidan Atalay tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamuoyunda 'Fidan Hoca' olarak bilinen Fidan Atalay tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, Atalay’ın bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'nci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir ilinde gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026 tarihinde SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

INSTAGRAM'DAKİ ABONELİK GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Atalay, bir dönem sınıfta çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti. KPSS'ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce dersler verdiği bilinen Atalay, sosyal medyada elde ettiği popülerliğin ardından içerik üretmeye başladı.

Atalay'ın Instagram hesabında ücretli abonelik sistemi kurduğu ve aboneler için hikaye ve gönderiler paylaştığı belirtildi.

Hesabındaki abonelik sayısının 12 bin 100'e ulaştığı, aylık abonelik ücretinin ise 79,99 lira olduğu ifade edildi. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Atalay'ın yalnızca aboneliklerden aylık yaklaşık 968 bin lira gelir elde ettiği hesaplandı. (DHA)