Trump "Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ile önemli bir petrol anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını belirtti.

TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!"

ABD Başkanı, ABD'nin özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktardı.

REZERVLER İKİ KATINA ÇIKACAK

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu. ABD Başkanı, bu anlaşmanın enerji güvenliği açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

(AA)