Trump gözünü Venezuela’nın petrol sahalarına dikti! Pazarlık için masaya oturdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela’nın petrol zenginliğinde doğrudan mülkiyet payı elde edilmesini öngören kapsamlı bir anlaşma için Caracas yönetimiyle müzakereler yürüttüğü öne sürüldü.

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre görüşmeler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yürütülüyor. Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller’ın da görüşmelere dahil olduğu belirtilirken, ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın da Venezuela’nın petrol üretiminin artırılmasına yönelik temaslarda bulunması bekleniyor. Anlaşmanın nihai hale gelip gelmeyeceği ise henüz kesinleşmiş değil.

MASADAKİ REZERV 90 MİLYAR VARİL

Planın Venezuela’nın yaklaşık 300 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervinin tamamını kapsamadığı bildirildi. Görüşmelerin, 10’dan fazla aktif petrol sahasındaki yaklaşık 90 milyar varillik rezerv üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Söz konusu miktar, Venezuela’nın toplam kanıtlanmış rezervlerinin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Axios’a göre Washington, anlaşma kapsamında söz konusu sahalarda mülkiyet payı elde etmeyi; özel şirketlerin, özellikle de ABD merkezli enerji şirketlerinin, üretim faaliyetlerini yürütmesini planlıyor. Böylece uzun süredir altyapı sorunları ve düşük üretimle karşı karşıya olan Venezuela petrol sektörüne yeni yatırımlar çekilmesi ve Caracas yönetiminin de petrol gelirlerinden pay almasının sağlanması hedefleniyor.

ABD’NİN PETROL REZERVLERİ İKİ KATINA ÇIKABİLİR

ABD’li yetkililer, anlaşmanın hayata geçmesi halinde Venezuela’daki kaynaklara erişimin ABD’nin petrol rezervlerini iki katından fazla artırabileceğini iddia etti. Axios, bu nedenle Washington’daki bazı yetkililerin planı Trump yönetimi açısından “tarihi” ve son derece kapsamlı bir enerji anlaşması olarak değerlendirdiğini aktardı.

Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi olmasına rağmen yıllar süren ekonomik kriz, yaptırımlar, yetersiz yatırım ve petrol altyapısındaki bozulma nedeniyle sahip olduğu potansiyeli üretime tam olarak yansıtamıyor.

VENEZUELA STRATEJİSİNİN TEMELİ

Yeni görüşmeler, Trump yönetiminin Venezuela politikasında petrolün merkezi rolünü bir kez daha ortaya koydu. Washington, Venezuela’nın petrol sektörünün ABD şirketlerinin yatırımlarıyla yeniden canlandırılmasını ve üretimin artırılmasını savunuyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre de taraflar, bazı petrol sahalarının ABD şirketleri tarafından geliştirilmesini ve uzun vadeli petrol erişimini güvence altına alacak seçenekleri değerlendiriyor. Görüşmelerde Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresindeki sahaların da bulunduğu belirtildi. Ancak Venezuela hukukunun petrol sektöründeki devlet kontrolünü öngörmesi, olası anlaşmanın önünde hukuki ve siyasi engeller oluşturabilir.

ABD ŞİRKETLERİNİN VARLIĞI ARTACAK

Öte yandan ABD yönetiminin hedefi yalnızca petrol üretimini artırmak değil. Washington, Venezuela’nın enerji sektöründeki Amerikan şirketlerinin varlığını genişleterek hem ABD’nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi hem de Venezuela’yı ekonomik olarak yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde, ABD’nin Venezuela’nın petrol sektöründeki rolü yalnızca alıcı veya yatırımcı düzeyinde kalmayacak; Washington’ın ülkenin en değerli doğal kaynağında doğrudan mülkiyet sahibi olması gündeme gelecek.