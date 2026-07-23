Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yargılanacağı tarih belli oldu! ABD alıkoymuştu

ABD tarafından Venezuela'da gerçekleştirilen askeri müdahaleyle alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yargılama sürecinin 1 Haziran 2027 tarihinde başlaması kararlaştırıldı.

1 HAZİRAN 2027'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

ABC News tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD'de görev yapan federal yargıç Alvin Hellerstein gerçekleştirilen bugünkü ön duruşmada davanın takvimini netleştirdi. Alınan karar doğrultusunda Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 1 Haziran 2027 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

AVUKATINDAN DOKUNULMAZLIK SAVUNMASI

Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin lideri konumunda bulunduğunu ve bu nedenle yargılanma dokunulmazlığına sahip olduğunu vurguladı. Avukat Pollack, bu hukuki gerekçeye dayanarak hazırlanan iddianameye resmi olarak itiraz edeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak tarihinde patlama sesleri ile uçak gürültüleri duyulmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Venezuela yönetimi, ABD'yi ülkenin farklı bölgelerinde yer alan sivil ve askeri tesislere karşı saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışından başka bir noktaya çıkarıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

O dönemde açıklamalarda bulunan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ile eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu aktarmıştı. Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" gibi suçlamalar yöneltildiği resmi olarak açıklanmıştı. (AA)