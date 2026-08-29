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Halk TV Türkiye Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş

Üsküdar’da Yazar Murat Koparan, kaldığı villanın banyosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Eski eşinin ihbarıyla eve giren ekipler, ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 1
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Üsküdar’da yazar Murat Koparan, kaldığı villanın banyosunda başından vurulmuş halde bulundu. Evde ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 2
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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yazar Murat Koparan’ın (37), yaklaşık iki yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 3
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İddiaya göre Elif Feyza Y., görüşme sırasında silah sesi duyunca durumu polise bildirdi.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 4
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İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdan villaya giremeyen ekipler, itfaiye merdiveniyle balkona ulaştı.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 5
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Koparan, villanın üçüncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri, Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 6
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Polisin villada yaptığı incelemede, ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş - Fotoğraf: 7
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Dört çocuk babası Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Üsküdar Silah
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