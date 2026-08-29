Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu! Başından vurulmuş
Üsküdar’da Yazar Murat Koparan, kaldığı villanın banyosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Eski eşinin ihbarıyla eve giren ekipler, ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üsküdar’da yazar Murat Koparan, kaldığı villanın banyosunda başından vurulmuş halde bulundu. Evde ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yazar Murat Koparan’ın (37), yaklaşık iki yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda görüştüğü belirtildi.
İddiaya göre Elif Feyza Y., görüşme sırasında silah sesi duyunca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdan villaya giremeyen ekipler, itfaiye merdiveniyle balkona ulaştı.
Koparan, villanın üçüncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri, Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin villada yaptığı incelemede, ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.
Dört çocuk babası Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.