Bir arabayı fırına çeviren renkler nelerdir?

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Isıyı Emen Koyu Renk Tonları

Bu eksende, siyahın güneş radyasyonunun neredeyse tamamını yansıtmak yerine emdiği için en fazla ısıyı biriktiren renk olarak uzun zamandır kabul edilmesine rağmen, uzmanlar, radyasyonun büyük bir kısmını emme eğiliminde oldukları için neredeyse aynı davranışı sergileyen diğer koyu tonlara da dikkat çekiyor.

Daha spesifik olarak ve mevcut verilere göre, en çok ısınmaya eğilimli renkler arasında koyu kahverengi, koyu mavi, koyu kırmızı ve hatta sarının bazı daha koyu tonları yer alıyor. Bu renklerin tamamı güneş radyasyonunun önemli bir kısmını emerek ısıya dönüştürüyor ve kabinin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor.

Güneş Işınları ve Renklerin Termal Davranışı

Her renk tonu güneş ışınlarını farklı oranlarda emer veya yansıtır. Bu durum hem gövde metalinde hem de araç kabininde oluşan sıcaklığı belirler:

Siyah: Güneş radyasyonunun neredeyse tamamını emerek en fazla ısıyı biriktiren renktir.

Diğer Koyu Tonlar: Güneş ışınlarını yüksek oranda emdikleri için siyah ile neredeyse aynı davranışı sergilerler.

Koyu Kahverengi

Koyu Mavi

Koyu Kırmızı (Açık tonlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek sıcaklıklara ulaşır)

Koyu Sarı Tonları

Açık Tonlar: Güneş radyasyonunun büyük kısmını yansıtarak sıcaklık artışını sınırlar.

Beyaz (En yüksek yansıtma oranına sahiptir)

Gümüş / Gri

Açık Mavi, Açık Sarı vb.