Bir arabayı fırına çeviren renkler nelerdir?
Genel kanı, güneşte en çok ısınan rengin siyah olduğu yönündedir ancak ilgili araştırmalar, arabanın sıcaklığını önemli ölçüde artırabilecek başka renk tonlarının da olduğunu göstermektedir.
Yaz Sıcakları ve Kabin İçi Sıcaklık Problemi
Yaz aylarında sürücülerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, her aracın içinde biriken aşırı sıcaktır. Modern otomobillerin çoğunda gelişmiş klima sistemleri ve uzaktan çalıştırma veya araca binmeden önce camları açma gibi fonksiyonlar bulunmasına rağmen, gerçek şu ki, Yunanistan'ın yoğun güneş ışığı ve çok yüksek sıcaklık koşullarında, bu teknolojiler bile her zaman gerçekten serin bir iç mekan sağlamaya yetmiyor.
Gövde Renginin Araç Kullanımına Etkisi
Bu bağlamda, genellikle hafife aldığımız ve yalnızca estetik bir tercih olarak ele aldığımız, oysa gerçekte aracın günlük kullanımını önemli ölçüde etkileyebilecek bir faktör bulunmaktadır. Elbette burada gövdenin renginden bahsediyoruz, çünkü bildiğimiz gibi her renk tonu güneş ışınlarının farklı bir yüzdesini emer veya yansıtır ve bu da hem gövdede hem de aracın kabininde oluşan sıcaklığı doğrudan etkiler.
Isıyı Emen Koyu Renk Tonları
Bu eksende, siyahın güneş radyasyonunun neredeyse tamamını yansıtmak yerine emdiği için en fazla ısıyı biriktiren renk olarak uzun zamandır kabul edilmesine rağmen, uzmanlar, radyasyonun büyük bir kısmını emme eğiliminde oldukları için neredeyse aynı davranışı sergileyen diğer koyu tonlara da dikkat çekiyor.
Daha spesifik olarak ve mevcut verilere göre, en çok ısınmaya eğilimli renkler arasında koyu kahverengi, koyu mavi, koyu kırmızı ve hatta sarının bazı daha koyu tonları yer alıyor. Bu renklerin tamamı güneş radyasyonunun önemli bir kısmını emerek ısıya dönüştürüyor ve kabinin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor.
Isıyı Emen Koyu Renk Tonları
Bu eksende, siyahın güneş radyasyonunun neredeyse tamamını yansıtmak yerine emdiği için en fazla ısıyı biriktiren renk olarak uzun zamandır kabul edilmesine rağmen, uzmanlar, radyasyonun büyük bir kısmını emme eğiliminde oldukları için neredeyse aynı davranışı sergileyen diğer koyu tonlara da dikkat çekiyor.
Daha spesifik olarak ve mevcut verilere göre, en çok ısınmaya eğilimli renkler arasında koyu kahverengi, koyu mavi, koyu kırmızı ve hatta sarının bazı daha koyu tonları yer alıyor. Bu renklerin tamamı güneş radyasyonunun önemli bir kısmını emerek ısıya dönüştürüyor ve kabinin sıcaklığını önemli ölçüde artırıyor.
Güneş Işınları ve Renklerin Termal Davranışı
Her renk tonu güneş ışınlarını farklı oranlarda emer veya yansıtır. Bu durum hem gövde metalinde hem de araç kabininde oluşan sıcaklığı belirler:
Siyah: Güneş radyasyonunun neredeyse tamamını emerek en fazla ısıyı biriktiren renktir.
Diğer Koyu Tonlar: Güneş ışınlarını yüksek oranda emdikleri için siyah ile neredeyse aynı davranışı sergilerler.
Koyu Kahverengi
Koyu Mavi
Koyu Kırmızı (Açık tonlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek sıcaklıklara ulaşır)
Koyu Sarı Tonları
Açık Tonlar: Güneş radyasyonunun büyük kısmını yansıtarak sıcaklık artışını sınırlar.
Beyaz (En yüksek yansıtma oranına sahiptir)
Gümüş / Gri
Açık Mavi, Açık Sarı vb.
Renk Karşılaştırma Testleri
Aslında, karşılaştırmalı testler, bunların arasında koyu kırmızı renkli araçların, sarı, mavi veya elbette radyasyonun en büyük yüzdesini yansıtan beyaz gibi açık tonlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek sıcaklıklar sergilediğini göstermiştir.
Sıcaklığı Etkileyen Diğer Dış ve Teknik Faktörler
Ancak uzmanların, bir otomobilde oluşan nihai sıcaklığın yalnızca dış rengine bağlı olmadığını belirttiğini de hatırlatmakta fayda var. Araç sıcaklığını etkileyen tek faktörün boya olmadığı belirtilmektedir. Veriler, boya türü, kalitesi, camlarda ısı yalıtım filmlerinin bulunması, kabin havalandırması ve iç döşemelerin kalitesinin de önemli rol oynadığını göstermektedir.
İç Döşeme ve Deri Koltuk Etkisi
Daha spesifik olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koyu iç renklere sahip otomobillerin iç sıcaklıkları, açık iç renklere sahip otomobillere göre önemli ölçüde daha yüksek olma eğilimindedir. Örneğin, siyah deri koltuklara sahip bir araba, açık renkli iç döşemeye sahip benzer bir modele göre daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
Sıcaklık Farkı Deneyleri ve Sonuç
Son olarak, birçok kişinin renklerin iç sıcaklık seviyeleri üzerindeki etkisinin küçük olduğuna inanmasına rağmen, ilgili testlerin bunun tam tersini açıkça gösterdiğini belirtelim. Farklı tonlardaki araçların aynı süre boyunca güneşe maruz bırakıldığı deneylerde, koyu renkli modellerin sıcaklıklarının bazı durumlarda beyaz veya gümüş renkli araçlara göre 20 dereceye kadar daha yüksek olduğu görülmüştür.