Doğduğunuz gün hava nasıldı? Zaman makinesi gibi çalışan yeni uygulama

Doğduğunuz günün haftanın hangi gününe denk geldiğini biliyor musunuz? Peki ya o gün havanın nasıl olduğu konusunda net bir fikriniz var mı? Anne ve babanız size doğduğunuz sırada dışarıda en kötü fırtınanın koptuğunu veya yoğun kar yağdığını söylemiş olabilir. Ancak doğumunuz sırasında tüm odak noktaları sizde olduğu için, dışarıdaki havanın gerçekte nasıl olduğunu fark etmemiş veya yanlış hatırlıyor bile olabilirler. Hâlâ öğrenmek istiyorsanız, meteoroloji dünyasına adeta bir zaman makinesi kazandıran yeni bir teknoloji sayesinde artık bunu saniyeler içinde doğrulayabilirsiniz.

GEÇMİŞİN HAVA DURUMU HARİTASI VE "WEATHER REPLAY"

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından erişime sunulan "Weather Replay" uygulaması, 1940 yılının Ocak ayına kadar uzanan geçmişe bakmanızı sağlayan gerçek bir hava durumu makinesidir. Bu platform sayesinde kullanıcılar, ister kendi doğum günleri ister tarihteki özel bir an olsun, seçtikleri tarihteki hava koşullarını gerçeğe en yakın haliyle yeniden canlandırabilmektedir.

UYGULAMANIN ARKASINDAKİ GÜÇLÜ ECMWF VE ERA5 TEKNOLOJİSİ

Bu uygulamanın yüksek çözünürlüklü hava koşullarını anında yeniden üretebilmesi, ERA5 yeniden analiz veri seti ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) meteorolojik arşivinin birleşimi sayesinde gerçekleşmektedir. ERA5 verileri; geçmiş dönemlere ait milyonlarca uydu gözlemini, yer istasyonu ölçümünü ve deniz verisini modern iklim modelleriyle birleştirir. Bulut tabanlı ARCO arşiv sistemi ve güçlü ECMWF Veri Depoları mimarisi sayesinde bu devasa simülasyonlar saniyeler içinde kullanıma hazır hale gelir. Ekranlarda gördüğümüz analizler, aslında ECMWF'nin günlük hava tahminlerinde yararlandığı profesyonel araçların hemen hemen aynısı tarafından üretilmektedir.

TARİH SEÇİMİ VE GEÇMİŞ DOĞAL AFETLERİN İZİNİ SÜRME

Weather Replay platformunda veriler son derece esnek bir biçimde incelenebilir. Belirli bir tarih ve konum seçerek ya da doğrudan arama kutusunu kullanarak dilediğiniz bölgeye ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sistem; fırtına, sıcak hava dalgası ve sel gibi önemli hava olaylarını özel kategoriler halinde sunmaktadır. Bu olay koleksiyonu, kullanıcıların uygulamaya kolayca alışmalarını sağlamak ve küresel çaptaki tayfun, kasırga veya siklon gibi çarpıcı örnekleri sergilemek amacıyla tasarlanmıştır. Örneğin kullanıcılar, 2005 yılında ABD'de büyük yıkıma yol açan Katrina Kasırgası'nın seyrini veya 2003 yılında tüm Avrupa'yı kavuran tarihi sıcak hava dalgasının izini detaylıca sürebilirler.

İKİ FARKLI DÖNEMİ YAN YANA KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Uygulamanın sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri de gelişmiş karşılaştırma fonksiyonudur. Weather Replay, seçtiğiniz iki farklı olayı ya da tarihi yan yana getirerek analiz etmenize imkan tanır. Bu özellik sayesinde ailenize bir yaz mevsiminin diğerinden gerçekten daha sıcak geçtiğini somut verilerle gösterebilir veya 30 yıl önceki kış ile günümüz kış mevsimi arasındaki kar yağışı miktarını objektif olarak kıyaslayabilirsiniz. Copernicus'un sunduğu bu dijital arşiv, hem kişisel anılarımıza meteorolojik bir pencere açmakta hem de iklim değişikliğinin yıllar içerisindeki somut etkilerini herkes için anlaşılır kılmaktadır