Son Dakika | Komedyen Deniz Göktaş hakkında hem tahliye hem tutuklama kararı

"Ölü Deniz" gösterisinde yaptığı espri nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre; Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, tahliye kararı verdi.

Deniz Göktaş

TAHLİYE OLMADAN YENİDEN TUTUKLANDI

Hakkındaki tahliye kararı sonrası SEGBİS ile hâkim karşısına çıkan Göktaş; cezaevinden tahliye edilmeden, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararını "kaçma ve delilleri karartma şüphesi" gerekçeleriyle verdi.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki gösterisindeki Daltonlar suç örgütü ile ilgili "Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…" esprisi nedeniyle tutuklama kararı verilen Göktaş karara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlarda aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir."