Yabani ot sanılan eylül ayının unutulmuş şifa kaynağı

6 8

Vücudu Arındırma İddiaları ve Gerçekler

Peki ya "vücudu arındırmak"? Burada halk arasında yaygın olan iddialar ile belgelenmiş gerçekler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Hindiba bitkisinin çeşitli faydalarına dair geleneksel iddialar mevcuttur, ancak hastalıklar için bir tedavi yöntemi olarak sunulmamalıdır. EMA'nın özellikle belirttiği şey, kökünün hafif sindirim sorunları ve geçici iştahsızlık için geleneksel olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle, mucizevi sonuçlar vaat etmektense, onun tarihçesi, bileşimi ve geleneksel kullanımı hakkında konuşmak çok daha ilgi çekicidir.