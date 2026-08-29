Amedspor 7 gol birden attı: Süper Lig'de farklı zafer

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında Amedspor, deplasmanda karşılaştığı Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup ederek sezona farklı bir galibiyetle giriş yaptı.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan mücadelede Amedspor, karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Konuk ekip, 14. dakikada Ines Maague'nin golüyle öne geçerken, yalnızca üç dakika sonra Nazlı Örnek farkı ikiye çıkardı.

Amed Sportif Faaliyetler, 22. ve 24. dakikalarda Buket Karadağ'ın kaydettiği gollerle skoru 4-0'a taşıdı. Meryem Sevent'in 27. dakikadaki golüyle fark daha da açılırken, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı goller ilk yarının skorunu belirledi. Böylece Amed Sportif Faaliyetler soyunma odasına 7-0'lık üstünlükle girdi.

KARŞILAŞMA 45+1. DAKİKADA SONA ERDİ

Mücadeleye 9 futbolcuyla başlayan Giresun Sanayispor'da karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sakatlıklar yaşandı. İlk yarının son bölümünde iki oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybeden ev sahibi ekip, 45+1. dakikada bir futbolcusunun daha oyundan çıkmasıyla sahada 6 kişi kaldı.

Futbol oyun kuralları gereği bir takımın sahada 7 oyuncudan az kalması durumunda karşılaşmanın devam ettirilmesine izin verilmedi. Bunun üzerine maçın hakemi mücadeleyi 45+1. dakikada sona erdirdi.

Bu sonuçla Amedspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasını 7-0'lık farklı galibiyetle tamamladı.