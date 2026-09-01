Özgür Özel Melih Gökçek soruşturması hakkında ilk kez konuştu: İleride göreceğimiz bir filmin...

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturmaya şüpheyle yaklaştı. “550 tane AK Partili belediyeye soruşturma izni var, bir tane gözaltı - tutuklama yok” diyen Özel, mevcut sürecin “orta oyunu” mu, yoksa “ileride göreceğimiz bir filme fragman” mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtti. Belediyelere yönelik soruşturmalarda ayrım yapıldığını savunan Özel, AKP’de iç arınma ihtimaline “Duy da inanma” yanıtını verdi.

Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’nde Halk TV’den Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtladı. Özel’e dış ülkelerden gelen “çoklu hukuk sistemi” eleştirileri ve Melih Gökçek hakkındaki soruşturma iddiaları soruldu.

Yargı süreçlerinin muhalif belediye başkanları üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığını savunan Özel, AKP'li Melih Gökçek dönemine ait dosyalara daha önce el konulduğunu söyledi:

“Yargılamaya gerek yok denen dosyalar bile savcı eliyle alınıp tek tek insanlar malıyla mülküyle canıyla tehdit edilip oradan itirafçılık mekanizması ile arkadaşlarımıza gidiliyor. Hazır 96 savcılığa verilecek dosyaya el konulmuş Melih Gökçek dönemi ile ilgili. Şimdi -mış gibi yapılan bir durum var.”

"HAK ETTİ DE AÇILDI DEMİYOR KİMSE"

Soruşturmaların kişi ve siyasi partiye göre yürütüldüğünü öne süren Özel, “O yüzden son dediğiniz üzüntü veren şey şu, ‘Hak etti de açıldı’ demiyor kimse. Çünkü o kadar selektif, o kadar seçici, o kadar kişiye göre işler ki…” dedi.

Özel, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanlarını örnek gösterdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında başka bir kanıt bulunmadığını savunan Özel, “Diyor ki ‘Para verdim.’ Bundan aylarca Zeydan Karalar yattı” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de telefon sinyal kayıtları gerekçe gösterilerek tutuklu tutulduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“Ya da okulda 24 Kasım’da törene katılırken Aziz İhsan Aktaş’ın adamıyla birlikte baz verdi diye halen Hakan Bahçetepe’yi içeride tutuyorlar.”

Özel, Avcılar’daki soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra beraat eden Utku Caner Çaykara’yı da hatırlattı:

“Aziz İhsan Aktaş Avcılar Belediyesine demişti ki ‘Bir tane araba verdim seçimden önce’ diye, o sıradaki adayı aldılar rüşvet alma suçundan, Allah’tan beraat etti yani. Yıllarca söyledik bunu ama dokuz ay - 10 ay boşu boşuna yattı, gencecik birkaç ay önce evlenmiş gencecik belediye başkanı Utku, aynı Aziz İhsan Aktaş Isparta Belediyesine AK plakalı Audi A8 Long araç vermiş, oranın da ihalesini almış. Belediye başkanı ‘Ben bu aracı aldım’ demiş, ona dokunan yok.”

KÜTAHYA VE ISPARTA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Kütahya Belediyesi’ne ilişkin dosyanın ayrılarak Kütahya’ya gönderildiğini belirten Özel, CHP’li belediyelerle ilgili dosyaların ise İstanbul’da görüldüğünü söyledi.

“Kütahya Belediyesi dünya kadar var. Kütahya Belediyesi’nin dosyasını ayırıp Kütahya’ya yollamışlar ama Adana’yı, Adıyaman’ı, orayı burayı İstanbul’da görüyorlar. Soruşturma açmadan hemen önce Akın Gürlek Kütahya’yı MHP’li olduğu için ki ‘Suçludur’ demiyorum, bilmiyorum yani. Ama MHP’li Kütahya Belediyesi’ni ayırıp oraya yollamış.”

Özel, Isparta ve Trabzon büyükşehir belediyeleri ile bazı üniversiteler hakkında işlem yapılmadığını da savundu:

“Kütahya’da usulüne uygun bir yargılama yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Ama Kütahya’da dosya. Isparta’dakine bir şey diyen yok Trabzon Büyükşehir’e bir şey diyen yok. Dünya kadar üniversiteye bir şey diyen yok. Aziz İhsan Aktaş herkesle her şeyi yapmış ama öbür türlü olunca öyle.”

"KARGALAR GÜLER"

Melih Gökçek hakkındaki soruşturmaya ilişkin Özel, şöyle konuştu:

“Şimdi bu şartlarda sıra Melih Gökçek’e mi geldi? Kimi diyor işte ‘Bize de yapıldı.’ Çocuklar, kargalar güler. 550 tane AK Partili belediyeye soruşturma izni var, bir tane gözaltı - tutuklama yok.”

Gökçek’in yanı sıra onun döneminde çalışan müteahhitlerin de sorgulanması gerektiğini söyleyen Özel, “Yani hakkında soruşturma açılmış, o da diyor ‘Yargıya güvenim sonsuz’ bilmem ne falan. Esas Melih Gökçek’i alıp sorgulamaları lazımken onun döneminin bütün müteahhitlerini sorgulamaları lazımken” dedi.

"FRAGMAN MI BİLMİYORUM"

Gökçek dosyasının gelecekte bağımsız yargının önüne geleceğini savunan Özel, mevcut sürecin gerçek bir soruşturma olup olmadığı konusunda kuşkuları bulunduğunu belirtti:

“Ama şunu söylüyorum, bu iş öyle veya böyle bir yargının, bir bağımsız yargının önüne düşer ve tarih önünde bunun hesabı sorulur. Ama bu süreçte yapılan orta oyunu mudur, kabare midir, başka bir film mi vardır, yoksa ileride göreceğimiz bir filme fragman mıdır onu da ben de bilmiyorum açıkçası.”

Özel, yaşananların AKP’de bir “iç arınmanın” işareti olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Duy da inanma. Ben öyle AK Parti’de bir iç arınma ıvır zıvır, AK Parti’nin bir bütünü bu halde ve bu bütünün içinde yani AK Parti en sorunlu parçayı çıkarıp ‘Ben arındım’ diyecekse evet, en sorunlu parçadır. Ama Melih Gökçek’e gerçek anlamda bir soruşturma yapılıp hak ettiği gibi bir şey yapılırsa Melih Gökçek neler konuşur, neler anlatır, iş nerelere varır o da ayrı bir mevzu.”