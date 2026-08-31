Mayıstan beri yayladaydılar: Zorlu dönüş yolculuğu başladı

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Konuk, "Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerimiz, her yıl olduğu gibi yaylalarda kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Tarım arazilerinin hasat edilmesiyle de köylerine dönüyorlar" diye konuştu.