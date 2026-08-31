Mayıstan beri yayladaydılar: Zorlu dönüş yolculuğu başladı
Muş'ta ilkbaharda yaylalara çıkan besiciler, tarım arazilerindeki hasadın tamamlanmasının ardından köylerine dönmeye başladı. Yaklaşık 3 ay boyunca süt, peynir ve tereyağı üreten yetiştiriciler, mesailerini Muş Ovası'nda sürdürüyor.
Muş'un yüksek kesimlerindeki Yücetepe, Bahçe, Derik, Kurtuk ve Sürügüden yaylalarında mayıs ayından bu yana hayvanlarını otlatan besiciler, alçak kesimlerdeki hasadın tamamlanmasıyla köylerine indi.
Yayladan süt, peynir, tereyağı ve lor yüklü olarak dönen besiciler kışlık stoklarını tamamladı.
Muş'ta ilkbaharda hayvanlarıyla yaylalara çıkan besiciler için üç aylık mesai sona erdi. Tarım arazilerindeki hasadın bitmesiyle birlikte engebeli patikaları aşan besiciler, sürüleriyle birlikte köylerine ulaştı.
Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sami Konuk, yaylacılık sezonunun büyük ölçüde kapandığını duyurdu. Yücetepe, Bahçe, Derik, Kurtuk ve Sürügüden yaylalarından dönüşlerin tamamlandığını aktaran Konuk, sürülerin şu anda Muş Ovası'nda otlatıldığını söyledi.
Konuk, "Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan besicilerimiz, her yıl olduğu gibi yaylalarda kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Tarım arazilerinin hasat edilmesiyle de köylerine dönüyorlar" diye konuştu.
Besiciler yaylada geçirdikleri üç ay boyunca hayvanlarından sağdıkları sütü peynir, yoğurt, lor ve tereyağına dönüştürdü. Elde edilen ürünler hem kış aylarında tüketilmek üzere ayrıldı hem de satışa çıkarılarak aile bütçesine katkı sağladı.
Yücetepe köyü besicilerinden Mehmet İsa Söylemez, "Şimdi köyde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada da koyunlarımızı sağıp üretimimizi sürdürüyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlarımızın iyi gelişmesi için her yıl ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyoruz. Havaların soğuması ve ekinlerin hasat edilmesiyle tekrar köyümüze dönüyoruz" dedi.
Besici Kerem Yatman ise "Bu yıl yaylada 3 ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettik. Elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
(AA)