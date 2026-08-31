AKP'ye geçen milletvekili barlar sokağını hedef aldı: Devlet sarhoşların peşinde mi gezecek?

Nebi Hatipoğlu, İyi Parti Eskişehir Milletvekiliydi, yerel seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ama seçilemedi. İlerleyen dönemde de iktidar partisi AKP'ye geçiş yaptı. Hatipoğlu belediye başkanı olma hedefinden, bugünkü açıklamasından da anlaşıldı ki, vazgeçmemiş.

Hatipoğlu, Barlar Sokağı'nın kent merkezinde, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bulunmasına karşı olduğunu belirterek, bölgedeki işletmelerin kapatılması gerektiğini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLSEYDİM RUHSATLARINI İPTAL EDECEKTİM"

Hatipoğlu, kişilerin özel hayatlarına ve içki tüketimine müdahale edilmediğini savunarak, itirazının barların tek bir bölgede toplanmasına yönelik olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bunların organize bir şekilde bir sokakta toplaştırılması, ayrıca üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir muhitin tam ortasında olması, bu öğrencileri bu tür alkol alışkanlığına ve gece hayatına özendirici bir rol oynuyor. Ben buna karşıyım ve büyükşehir belediye başkanı seçilseydim bir günde hepsinin ruhsatlarını iptal edecektim."

Hatipoğlu, mevcut veya gelecekteki belediye başkanlarına da Barlar Sokağı'nın kapatılması çağrısında bulundu.

"AK PARTİ VATANDAŞIN YEDİĞİNE, İÇTİĞİNE KARIŞMIYOR"

Hatipoğlu, AKP'nin insanların yaşam tarzına müdahale etmediğini öne sürerek, "Ak Parti, vatandaşın yediğine, içtiğine, gezdiğine hiçbir yerde karışmıyor" dedi.

Ancak barların üniversite öğrencilerinin yaşadığı mahallenin ortasında bulunmasına karşı çıktığını belirten Hatipoğlu, bölgenin öğrenciler için kafe ve sanat atölyeleri gibi farklı alanlara dönüştürülebileceğini savundu.

"GİTSİN ÇEVRE YOLUNA AÇSIN"

Hatipoğlu, alkollü işletmelerin kent merkezinden çıkarılarak Eskişehir'in dışındaki bölgelere taşınmasını önerdi:

"Eskişehir’in dışına, belli çevreyollarına gitsin açsın ama Eskişehir’in göbeğinde, üniversitelilerin yaşadığı mahallenin içinde bu Barlar Sokağı olamaz."

Hatipoğlu ayrıca bölgede kavga ve bıçaklama olayları yaşandığını ileri sürerek güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Barlar Sokağı'nın zaman içinde farklı yapılar tarafından kullanılabileceğini savunan Hatipoğlu, uyuşturucu ve kadınların "belli noktalara çekilmesi" gibi risklerden söz etti.

"DEVLET SARHOŞLARIN PEŞİNDE Mİ GEZECEK?"

Hatipoğlu, bölgede yaşanan olaylarla güvenlik güçlerinin uğraşmak zorunda kaldığını savunarak, "Kavga etti mi, etmedi mi, bıçakladı mı, bıçaklamadı mı, bununla mı uğraşacak" ifadelerini kullandı.