Galatasaray'dan bir transfer daha bugün geliyor: Diğeri de yolda

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Galatasaray'ın eski golcüsü Necati Ateş, Deniz Gül'le ilgili olarak, "Deniz Gül iyi bir santrfor. Fiziksel ve sırtı dönük çok iyi oynayabiliyor. Galatasaray'a faydalı olur. Daha önce İsveç Ligi'nde izlemiştim. Hammarby takımında oynuyordu. Zaten 18 yaşında direkt Porto'ya gitti ve geçen sezon da şampiyonluk yolunda çok kritik goller atmıştı. Kenar ortalarına çok hakim ve darbeli kafa vuruşları atabiliyor. Artık Galatasaray'ın iyi bir 2.santrforu var" dedi.