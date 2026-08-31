Galatasaray'dan bir transfer daha bugün geliyor: Diğeri de yolda
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek coştu bir kere. Galatasaray'dan bir transfer daha. Bugün geliyor. Diğeri de yolda.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transferde coştu bir kere. Sarı kırmızılı kulüp Rafael Leo'yu açıklamasından sonra bir transfer daha bugün geliyor. Diğeri de yolda.
Galatasaray, uzun süren görüşmelerden sonra Rafael Leo'yu Milan'dan transfer etmiş "Futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20’lik bölümü AC Milan S.p.A.’ya ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yapmıştı.
Bunun hemen ardından Galatasaray'a transfer çalışmalarında üst üste iyi haberler geldi. Sarı kırmızılıların Yusuf Akçiçek için de anlaştıkları belirtildi. Gazeteci Kadir Çetinçalı, Ajans1905'te şu bilgileri verdi:
"Yusuf Akçiçek ile anlaşma tamamlandı, Galatasaray'da diyebiliriz. Yusuf Akçiçek takımının salonda yaptığı antrenmana da katılmadı. Türkiye'ye dönüş hazırlığında."
Galatasaray'ın bitirdiği transfer ise Deniz Gül oldu. Porto ile anlaşmanın sağlandığı, Deniz Gül'ün bugün gelmesinin beklendiği bildirildi. Portekiz basınında çıkan haberde "Deniz Gül transferinin detayları; 10 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus, sonraki satıştan şüzde 10 pay" şeklinde transferin detayları aktarıldı.
Galatasaray'ın eski golcüsü Necati Ateş, Deniz Gül'le ilgili olarak, "Deniz Gül iyi bir santrfor. Fiziksel ve sırtı dönük çok iyi oynayabiliyor. Galatasaray'a faydalı olur. Daha önce İsveç Ligi'nde izlemiştim. Hammarby takımında oynuyordu. Zaten 18 yaşında direkt Porto'ya gitti ve geçen sezon da şampiyonluk yolunda çok kritik goller atmıştı. Kenar ortalarına çok hakim ve darbeli kafa vuruşları atabiliyor. Artık Galatasaray'ın iyi bir 2.santrforu var" dedi.
Ateş, ayrıca "Ben halen isterim ki Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray alsın. Türk Milli Takım ve Inter'in çok önemli oyuncularından biri. Maalesef transfer sürecini çok kötü yönetti. Kendisi ve ailesi çok iyi Galatasaraylı. Galatasaray yönetiminin Real Madrid'den Camavinga hayali var. Orta sahaya iyi bir isim düşünülüyor" diye konuştu.