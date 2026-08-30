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Halk TV Spor Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını

Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını

Real Madrid sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup etti. 87. dakikada oyuna dahil olan Arda güler 90+1'de golünü attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını

İspanya Laliga'nın üçüncü haftasında Real Madrid sahasında Malaga ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

ARDA GÜLER'E GOL ATMAK İÇİN 4 DAKİKA YETTİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19'da Bellingham, 26'da Herrero (KK), 30'da Mbappe ve 90+1'de Arda Güler kaydetti.

Karşılaşmaya 87. dakikada dahil olan milli futbolcumuz sadece 4 dakika sonra attığı golle taraftarların beğenisini kazandı.

Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını - Resim : 1

REAL MADRİD LİDER

Bu sonuçla birlikte namağlup yoluna devam eden Real Madrid, 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 1 puanı bulunan Malaga, 19. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP REAL BETIS

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis'le karşılaşacak. Malaga ise Levante'yi konuk edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Real Madrid
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