Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını
Real Madrid sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup etti. 87. dakikada oyuna dahil olan Arda güler 90+1'de golünü attı.
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İspanya Laliga'nın üçüncü haftasında Real Madrid sahasında Malaga ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Eflatun Beyazlılar sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
ARDA GÜLER'E GOL ATMAK İÇİN 4 DAKİKA YETTİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19'da Bellingham, 26'da Herrero (KK), 30'da Mbappe ve 90+1'de Arda Güler kaydetti.
Karşılaşmaya 87. dakikada dahil olan milli futbolcumuz sadece 4 dakika sonra attığı golle taraftarların beğenisini kazandı.
REAL MADRİD LİDER
Bu sonuçla birlikte namağlup yoluna devam eden Real Madrid, 9 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 1 puanı bulunan Malaga, 19. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİP REAL BETIS
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis'le karşılaşacak. Malaga ise Levante'yi konuk edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi