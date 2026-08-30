Halk TV Spor Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını

Arda Güler'e sadece 4 dakika yetti: Yine yaptı yapacağını Real Madrid sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup etti. 87. dakikada oyuna dahil olan Arda güler 90+1'de golünü attı.