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Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha

Fenerbahçe'de teklif yapılan Rashford belli oldu. Sarı lacivertlilerden 2 flaş transfer hamlesi daha.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çalışırken, 2 flaş transfer hamlesi daha yaptı. Rashford belli oldu.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertlilerin sol kanat için önceliği İngiliz futbolcu Marcus Rashford oldu. Yönetim teklifini de yaptı.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 3
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Ancak İngiliz futbolcunun cevabı beklendiği gibi olmadı. Rashford'un Türkiye'de oynamayı düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 4
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Bunun üzerine transferde 2 hamle daha geldi. Fanatik'teki habere göre ilk aday Malick Fofana. Fofana, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nden elediği maçta takımının tek golünü atmıştı.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 5
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Şampiyonlar Ligi'nden elenince ekonomik sıkıntı içine giren Lyon'un 50 milyon euroluk satış yapması gerektiğinden Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmek istediği ve teklifini hazırladığı belirtildi.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin listesindeki diğer ismin ise Brezilyalı Gabriel Mac olduğu haberde yer aldı. 18 yaşındaki futbolcu için kulübü geçen sezon Chelsea'nin yaptığı teklifi kabul etmemişti.

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha - Fotoğraf: 7
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Aziz Yıldırım ve ekibinin en kısa sürede sol kanat transferini çözmeyi hedefledikleri de ifade edildi.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım
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