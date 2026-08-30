Halk TV Spor Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha

Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha Fenerbahçe'de teklif yapılan Rashford belli oldu. Sarı lacivertlilerden 2 flaş transfer hamlesi daha.

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