Rashford belli oldu: Fenerbahçe'den 2 flaş transfer hamlesi daha
Fenerbahçe'de teklif yapılan Rashford belli oldu. Sarı lacivertlilerden 2 flaş transfer hamlesi daha.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için çalışırken, 2 flaş transfer hamlesi daha yaptı. Rashford belli oldu.
Sarı lacivertlilerin sol kanat için önceliği İngiliz futbolcu Marcus Rashford oldu. Yönetim teklifini de yaptı.
Ancak İngiliz futbolcunun cevabı beklendiği gibi olmadı. Rashford'un Türkiye'de oynamayı düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
Bunun üzerine transferde 2 hamle daha geldi. Fanatik'teki habere göre ilk aday Malick Fofana. Fofana, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nden elediği maçta takımının tek golünü atmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenince ekonomik sıkıntı içine giren Lyon'un 50 milyon euroluk satış yapması gerektiğinden Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmek istediği ve teklifini hazırladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin listesindeki diğer ismin ise Brezilyalı Gabriel Mac olduğu haberde yer aldı. 18 yaşındaki futbolcu için kulübü geçen sezon Chelsea'nin yaptığı teklifi kabul etmemişti.
Aziz Yıldırım ve ekibinin en kısa sürede sol kanat transferini çözmeyi hedefledikleri de ifade edildi.