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Halk TV Spor Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda?

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki zorlu sınavı öncesi başantrenör Daniele Santarelli'den açı itiraf geldi. Filenin Sultanları'nın maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 2
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3 - 2 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna geçen milliler, çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 3
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Başantrenör Daniele Santarelli, Azerbaycan maçı öncesinde itiraflarda bulundu. Polonya yenilgisini değerlendiren Santarelli, "Biraz sinirliyim. Bir maçı kaybettiğimizde mutlu olamayız elbette. Maç sırasında bazı anlarda iyi bir seviye gördüm, bazı anlarda çok zorlandık. Polonya karşısında smaçörlerimizden bazılarının kusursuz bir gün geçirmemesinin bedelini ödedik. Bazı anlarda bizden daha akıllıca davrandılar" dedi. Santarelli şöyle devam etti:

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 4
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"Karşılamada, kontra ataklarda bizden iyi oynadılar. Çok sayıda blok yaptılar. Blokta ve savunmada iyi iş yapamadık. Bazı alanlarda çok gelişmemiz gerekiyor. Çünkü artık seviye yüksek. Bu şekilde bir set çok iyi, diğer set tamamen farklı şekilde oynayamayız."

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 5
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"Onlardan daha zor durumda olduğumuzda bile, onları durdurmalı, bloklamalı ya da iyi bir şekilde oynamalıyız. İyi takım olduklarında onlardan daha da iyi olmalıyız."

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 6
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"Azerbaycan'a karşı hazırlanmamız gerekli çünkü onların da iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Zor ve güçlü bir takım. Çeyrek final ve yarı final için çok iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız."

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 7
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"Sonuna kadar gitmek istiyorsak artık başarısız olma şansımız yok. Her top için savaşmalıyız. Onlara çalışmalıyız ama biz de dengemizi bulmalıyız. Bu şekilde Polonya'yla, Azerbaycan'la kimle oynarsak oynayalım durum zor."

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 8
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A Milli Voleybol Takımımız, son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 9
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı TRT canlı yayınlayacak.

Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda? - Fotoğraf: 10
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Millilerimiz, rakibini mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları Milli Takım Avrupa Şampiyonası
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