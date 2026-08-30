Santarelli'den acı itiraf! Filenin Sultanları zorlu sınavda: Saat kaçta hangi kanalda?

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Başantrenör Daniele Santarelli, Azerbaycan maçı öncesinde itiraflarda bulundu. Polonya yenilgisini değerlendiren Santarelli, "Biraz sinirliyim. Bir maçı kaybettiğimizde mutlu olamayız elbette. Maç sırasında bazı anlarda iyi bir seviye gördüm, bazı anlarda çok zorlandık. Polonya karşısında smaçörlerimizden bazılarının kusursuz bir gün geçirmemesinin bedelini ödedik. Bazı anlarda bizden daha akıllıca davrandılar" dedi. Santarelli şöyle devam etti: