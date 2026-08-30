Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 2 transfer müjdesine daha hazırlandığı belirtildi. Galatasaray transferi bitiriyor.
Galatasaray'da transfer haberleri peş peşe geliyor. Başkan Dursun Özbek, 2 transfer müjdesine daha hazırlanıyor. Galatasaray, transferi bitiriyor.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Özbek'i transfer yapmıyor diye eleştiriyordu. Ancak eylül ayını işaret eden başkan, bombaları patlatmaya başladı. Yenileri de geliyor.
Gazeteci Haluk Yürekli, 343 Digital Youtube kanalında çarpıcı bilgiler aktardı. Yürekli, önce Deniz Gül için konuştu ve şunları söyledi:
"Deniz Gül, Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan biriydi ama rakamları çok yüksek. 20 civarı diyen var, 20'ye kadar çıktığını söyleyen var. Galatasaray'ın istediği tek haneli rakamlar."
"Bugün itibarıyla Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planlaması yok. Sordum öğrendim."
"Fofana'nın kiralık olarak Galatasaray'a gelebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Transfer heyeti, Fofana'yı hazırlıyor. Bir oyuncudan çıkılması lazım, potansiyel isim Lemina. Kararı Okan Buruk verecek."
"Çok uzun zamandır Galatasaray'da hayali kurulan oyuncu Camavinga! Galatasaray durumunu izliyor!"
"Yusuf Akçiçek için konuşulan maliyet ortalama 5 milyon Dolar civarında. Oyuncu için kulübüne kiralama bedeli ödeneceği konuşuluyor. Al Hilal maaşını ödeyecek. Yusuf, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için altyapı kontenjanına uygunluğunu bile araştırmış."
"Birkaç gün içerisinde Leroy Sane'nin geleceği ile alakalı bir şeyler olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray muhabiri Emre Kaplan ise "Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferini bitirmek üzere. Oyuncunun ailesi Galatasaray - Göztepe maçını stadyumda takip etti" dedi.