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Halk TV Spor Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 2 transfer müjdesine daha hazırlandığı belirtildi. Galatasaray transferi bitiriyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da transfer haberleri peş peşe geliyor. Başkan Dursun Özbek, 2 transfer müjdesine daha hazırlanıyor. Galatasaray, transferi bitiriyor.

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı taraftarlar, Özbek'i transfer yapmıyor diye eleştiriyordu. Ancak eylül ayını işaret eden başkan, bombaları patlatmaya başladı. Yenileri de geliyor.

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 3
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Gazeteci Haluk Yürekli, 343 Digital Youtube kanalında çarpıcı bilgiler aktardı. Yürekli, önce Deniz Gül için konuştu ve şunları söyledi:

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 4
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"Deniz Gül, Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan biriydi ama rakamları çok yüksek. 20 civarı diyen var, 20'ye kadar çıktığını söyleyen var. Galatasaray'ın istediği tek haneli rakamlar."

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 5
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"Bugün itibarıyla Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planlaması yok. Sordum öğrendim."

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 6
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"Fofana'nın kiralık olarak Galatasaray'a gelebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Transfer heyeti, Fofana'yı hazırlıyor. Bir oyuncudan çıkılması lazım, potansiyel isim Lemina. Kararı Okan Buruk verecek."

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 7
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"Çok uzun zamandır Galatasaray'da hayali kurulan oyuncu Camavinga! Galatasaray durumunu izliyor!"

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 8
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"Yusuf Akçiçek için konuşulan maliyet ortalama 5 milyon Dolar civarında. Oyuncu için kulübüne kiralama bedeli ödeneceği konuşuluyor. Al Hilal maaşını ödeyecek. Yusuf, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için altyapı kontenjanına uygunluğunu bile araştırmış."

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 9
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"Birkaç gün içerisinde Leroy Sane'nin geleceği ile alakalı bir şeyler olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek 2 müjdeye daha hazırlanıyor: Galatasaray transferi bitiriyor - Fotoğraf: 10
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Galatasaray muhabiri Emre Kaplan ise "Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferini bitirmek üzere. Oyuncunun ailesi Galatasaray - Göztepe maçını stadyumda takip etti" dedi.

Galatasaray Transfer Dursun Özbek
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