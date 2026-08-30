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Fenerbahçe'de yönetime tepki gösteren Talisca'dan beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin Al Jazira ile anlaşmasına tepki gösteren Anderson Talisca yapılan görüşmelerin ardından ayrılığa sıcak bakmaya başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de yönetime tepki gösteren Talisca'dan beklenmedik karar
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Yaz transfer dönemi kapanmadan önce yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de Anderson Talisca hareketliliği yaşanıyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI YAPTI

Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak daha önce iddiaları yalanlayan Anderson Talisca, yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yönetime tepki gösteren Talisca'dan beklenmedik karar - Resim : 1

YÖNETİME TEPKİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Brezilyalı futbolcu, "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞA İKNA OLDU

Anderson Talisca, Samsunspor maçı kadrosuna alınmazken sürpriz bir gelişme yaşandı. A Spor'da yer alan habere göre; deneyimli futbolcu yapılan görüşmelerin ardından ayrılığa daha sıcak bakmaya başladı.

Haberde Anderson Talisca'nın önümüzdeki günlerde BAE'ye giderek Al Jazira'ya imza atacağı iddia edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Anderson Talisca
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