Erman Toroğlu: Galatasaray kevgire döner

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Ev sahibine 3 puanı getiren golleri Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen atarken, Göztepe'nin golleri Miroshi ve Juan'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 7 yaparak liderliğe yükseldi. Göztepe ise 1 puanda kaldı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN MAÇ YORUMU

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, mücadeleye dair bir yazı kaleme aldı.

Sözcü'de yayınlanan yazıda Toroğlu, ''Galatasaray kevgire döner'' başlıklı yazısında, ''Okan Buruk, Barış Alper’e 75 dakika nasıl tahammül etti, inanmak mümkün değil. Çünkü Galatasaray o dakikaya kadar sahada 10 kişi. Peki bu iş, sahadaki diğer oyunculara ayıp olmuyor mu? O da Okan’ın sorunu tabii ki. İlk yarı Galatasaray bütün hava toplarını kaybetti. Zaten defans hatasından iki tane gol yediler. Bu pozisyonları Şampiyonlar Ligi’nde verirsen adamı kevgir yaparlar. İkinci yarı yine Osimhen sahneye çıktı, skor 3-1 oldu. Galatasaray takımı, tam “Rahatladım” dedi seyirciyle ama kazın ayağı öyle olmadı. Defans yine vazifesini yaptı, golü yediler.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'A BEYİN LAZIM''

Galatasaray'ın eksiğini açıklayan Toroğlu, ''Galatasaray’ın belli bir oyun planı yok. Şu bir gerçek: Galatasaray’a kanat adamından daha da önemlisi bir orta saha lazım. Daha doğrusu bir beyin lazım. Galatasaray yönetimi beynin yerine sakatata yöneliyor. Beyin ve arka tarafa çabuk ve süratli bir stoper peynir ekmek gibi lazım. Maçta o kadar çok hata yapıldı ki atılan goller de öyle oldu. Bir tek Galatasaray’ın ikinci golünün yapılışı ve atılışı son derece kaliteliydi'' yorumunu yaptı.