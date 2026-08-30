Deniz Çoban: Tartışmasız net bir faul
Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ve Göztepe karşı karşıya gelirken, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Mücadeleye hakem Mehmet Türkmen'in verdiği kararlar damga vurdu.
beIN Trio ekibi, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, mücadelede çalınan düdükleri yorumladı.
GALATASARAY'IN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?
- Bülent Yıldırım: Burada bir çekme var faule şüphe yok. Topla oynama ihtimali düşük olan rakip savunmacı burada sert bir çekme yapıyor. Faulle birlikte sarı kart da verilmesi gerekiyor.
- Deniz Çoban: Benim için de tartışmasız net bir faul bu pozisyon.
GALATASARAY'IN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON
- Bülent Yıldırım: Ofsayt olmadığını zaten gördük yarı gelişmiş sistemden. Osimhen burada çabukluğunu kullanıyor, teması sağlıyor hızlı davranıp. Uzandığı ayağın rakibine engel olan bir etkisi yok. Rakibi etkili davranınca temas oluşuyor. Penaltı verilmesine saygı duyarım, dikkatsiz bir hamle var. Ancak bu penaltı sahada verilmeliydi. Hakeme ait bir karar olmalıydı. Sana göre bana göre elementlerin olduğu bir pozisyon. Video hakemle penaltı verilmesini doğru bulmuyorum.
- Deniz Çoban: Yorumu hakemin yapması lazımdı, sizinle aynı düşünüyorum.
GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ
- Bülent Yıldırım: Çıplak gözle izlerken de sol ayağının önde olduğunu gözlemleyebiliyorduk. Teknoloji de ona hükmetti. Pozisyon ofsayt.
- Deniz Çoban: Eklenecek fazla bir şey yok.
GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
- Bülent Yıldırım: Oyuncunun doğal konumdaki parmak ucuna bir temas oluyor. Bir bloklama söz konusu değil, bir çarpma var. Devam kararı doğru.
- Deniz Çoban: Eller kollar doğal konumda. Penaltı düşünülecek bir pozisyon değil.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi