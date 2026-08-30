Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Galatasaray'a gelmeyi kabul etti

Son olarak kadrosuna Rafael Leao'yu katarak büyük ses getiren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de oynayan Yusuf Akçiçek'in kiralanması için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, 20 yaşındaki genç savunma oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Ancak Al Hilal, o bölgeyi güçlendirmeden oyuncunun ayrılığını onaylamak istemiyor.

GALATASARAY'A GELMEYİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe'de de forma giyen Yusuf Akçiçek, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul etti ve anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Al Hilal'in savunmaya takviye yapmasını beklemeye geçti.

Al Hilal yönetimi, Yusuf Akçiçek transferi konusunda Galatasaray cephesine şartlarını iletti. Suudi Arabistan temsilcisinin, savunma hattına yeni bir stoper takviyesi yapılması halinde genç futbolcunun ayrılığına onay verebileceği belirtildi.

Al Hilal'in transfer için bir diğer talebinin ise Yusuf Akçiçek'in maaşıyla ilgili olduğu öğrenildi. Suudi kulübü, yılda 6,5 milyon dolar kazanan futbolcunun ücretinin 3,75 milyon dolarlık bölümünün Galatasaray tarafından karşılanmasını istiyor.

Sarı-kırmızılıların, Al Hilal'in sunduğu bu şartlar doğrultusunda transfer için görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN 22 MİLYON EUROYA AYRILDI

Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'a transfer olasılığı gündemdeki yerini korurken, genç futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoper, Suudi Arabistan'daki ilk sezonunda 22 karşılaşmada görev yaptı. Toplam bin 459 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, takımına 1 golle katkı sağladı.

Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli savunmacının güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın transfer şartlarını değerlendirirken, Al Hilal'in stoper takviyesi konusundaki planının da sürecin kaderini belirlemesi bekleniyor.