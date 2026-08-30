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Samsunspor Fenerbahçe: İsmail Kartal ilk 11'i belirledi

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin kadrosunu belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsunspor Fenerbahçe: İsmail Kartal ilk 11'i belirledi

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci yapacak.

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İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Fenerbahçe, oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 3 puan topladı.

Samsumspor ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanda bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Kadroda bulunan yeni transfer Oppong ise şans verilmesi halinde ilk kez forma giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri:

  • Samsunspor: Okan, Mendes, Borekovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Yalçın, Jarju, Emre Kılınç, Fatih
  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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