Bülent Yıldırım: Penaltı yok
beIN Trio ekibi, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Victor Osimhen atarken, Göztepe'nin gollerini Miroshi ve Juan kaydetti.
beIN Trio ekibi Bülent Yıldırım, Seçim Demirel ve Deniz Çoban, maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar:
GALATASARAY'IN LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?
- Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru ama kararın sahada verilmesi gerekirdi. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum.
- Seçim Demirel: Sahada değerlendirilseydi karar doğru diyebilirdik. VAR hakeminin müdahalesini doğru bulmuyorum.
- Deniz Çoban: Bu pozisyonda yorumu hakemin yapması lazımdı. VAR kararının yanlış olduğunu düşünüyorum.
GÖZTEPE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA HAKEMİ DEVAM KARARI DOĞRU MU?
- Seçim Demirel: Çok minimal bir temas var. İhlal gerektirecek bir durum yok, kol doğal pozisyonunda. Devam kararı doğru.
- Bülent Yıldırım: Bir bloklama söz konusu değil. Penaltı yok.
- Deniz Çoban: El doğal konumda, devam kararı doğru.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi