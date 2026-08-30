TRT dizisi için mera perişan edildi: "Devlete karşı mı geliyorsun? deyip köyün yatırımlarını kestiler"

Tokat’ın Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, TRT için çekilen "15’liler" dizisinin set çalışmaları sırasında Topçam Yaylası’ndaki 515 dönümlük meranın tahrip edildiğini, bölgede çöp ve yakılan lastiklerin bırakıldığını ve hayvanların tehlikede olduğunu öne sürdü.

Yaşanan tahribat nedeniyle hukuki süreç başlatarak suç duyurusunda bulunduğunu belirten Muhtar Konuk, bu hamlesinin ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu söyledi.

Muhtar Konuk, üstüne bir de itirazları sırasında kendilerine “Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor” şeklinde yanıtlar verildiğini de söyledi.

"515 DÖNÜMLÜK MERA PERİŞAN EDİLDİ"

Geçen yıl köyde başlayan dizi çekimlerinin ardından film ekibinin Topçam Yaylası'na siperler ve mevziler kazdığını belirten Muhtar Önder Konuk, 515 dönümlük meranın perişan edildiğini ifade etti.

Alanda binlerce lastik yakıldığını ve çöplerin bırakıldığını kaydeden Konuk, hayvancılığın büyük zarar gördüğünü vurgulayarak, "Köyümüzde 500-600 büyükbaş, bine yakın küçükbaş hayvan var. Lastik telleri ve çöpler yüzünden hayvanlarımız tehlike altında. Bütün pisliği bırakıp gittiler" dedi.

"DEVLETE KARŞI MI GELİYORSUN? BU FİLMİ TRT ÇEKİYOR”

Konuyu İl Özel İdaresi'ne taşıdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran Konuk, yaşadığı bürokratik engelleri ve tepkileri şu sözlerle dile getirdi:

"İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile görüştük. 'Burası tahsisli mera, hayvanlarımız otluyor, kabul etmiyoruz' dedik. Bize 'Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor' şeklinde yanıtlar verildi. Avukatımla gittiğimde de aynı tepkiyle karşılaştım. Valilik ve il genel meclisi üyelerinden de bir çözüm bulamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak takipsizlik kararı verildi. İtirazımız da reddedildi, şimdi film şirketini doğrudan mahkemeye veriyoruz. Filmci arkadaşlar burayı tertemiz edeceklerini söylediler. Burayı turizme açacaklarını söylediler. Buraların tekrardan eski haline getirilmesini istiyoruz"

"SUÇ DUYURUSU SONRASI YATIRIMLAR DURDURULDU"

Konuk, yaşanan çevre tahribatına karşı hakkını aramak için resmi makamlara başvurmasının bedelini köyün ödediğini de söyledi. Suç duyurusunda bulunmasının ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu öne süren muhtar, yetkililerin duruma müdahale etmesini ve meranın eski haline kavuşturulmasını bekliyor. (ANKA)