Süleymancıların 50 şirketine kayyum atandı
Süleymancılar operasyonunda şimdiye kadar toplam kayyum atanan şirket sayısının 50 olduğu öğrenildi.
Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturmada 81 kişi tutuklandı. On şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 27 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 50 şirkete kayyum atandı.
50 ŞİRKETE EL KONULDU
Dosya kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 dernek hakkında el koyma kararı uygulandı. Şirketlerin yönetimine kayyum atandı.
Açıklanan listelerde toplam 42 şirketin adı açıklanmıştı. Son bilgilerle birlikte el konulan şirket sayısı 50’ye çıkarken diğer sekiz şirketin adı henüz kamuoyuna yansımadı.
AÇIKLANAN 42 ŞİRKET ARASINDA AYAKKABI DÜNYASI DA VAR
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağlık, Turizm, Jeotermal İnşaat Sanayi Ticaret Şirketi
Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
EL KONULAN DERNEKLER
Hicaz Derneği
Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
Diversity Derneği
İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği
Göknur Gıda’nın tamamına yönelik kayyum kararı daha önce kaldırılmıştı. Ancak yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yüzde 13’lük şirket hissesi üzerindeki el koyma tedbirinin sürdüğü açıklanmıştı.
27 KİŞİ ARANIYOR
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gözaltına alınarak hâkimliğe sevk edilen şüphelilerden 81’i tutuklandı. On şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Soruşturma kapsamında iki şüphelinin kolluktaki işlemleri devam ediyor. Firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.